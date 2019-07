Manovra | Salvini chiama al Viminale le parti sociali | Ira Conte | Scorrettezza

Manovra - Conte : “Salvini anticipa temi e contenuti? Siamo nel campo della scorrettezza istituzionale” : “Se oggi qualcuno pensa che non solo si raccolgono istanze da parte delle parti sociali ma anticipa dettagli di quella che ritiene che debba essere la Manovra economica, si entra sul terreno della scorrettezza istituzionale”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte, attaccando la riunione di Matteo Salvini con le parti sociali. L'articolo Manovra, Conte: “Salvini anticipa temi e Contenuti? Siamo nel campo della scorrettezza ...

Conte attacca Salvini : «La Manovra si fa a palazzo Chigi e i tempi li decido io» : Il premier critica la presenza di Siri, l’ex sottosegretario al Consiglio, all’incontro coi sindacati. E avvisa il vicepremier leghista: «Se pensa di anticipare dettagli della manovra economica, entriamo nel terreno della scorrettezza istituzionale»

Salvini a parti sociali : vogliamo Manovra anticipata più possibile : Roma – “La manovra economica vogliamo che sia il piu’ anticipata possibile, vogliamo definirne i punti tra luglio ed agosto, vogliamo raccogliere i vostri suggerimenti anche critici”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini apre l’incontro con le parti sociali al Viminale. All’incontro partecipato sindacati e associazioni datoriali per un numero complessivo di 43 sigle. Per il governo anche i ...

Salvini : definire Manovra entro agosto : 10.47 "Vogliamo che la manovra economica sia molto anticipata, e definirne i punti tra luglio e agosto, e vogliamo raccogliere i vostri suggerimenti". Lo ha detto il vicepremier Salvini aprendo il tavolo con le parti sociali al Viminale Salvini ha anche detto che "è l'inizio di un percorso,non vogliamo sostituirci al premier", e ha annunciato un secondo round tra 15 giorni, o comunque entro l'estate. Al tavolo oltre 40 sigle, da Cgil, Cisl e ...

Fondi russi - Conte sconfessa Salvini. Vice ministro non cede a provocazioni - concentrato su Manovra : Il caso sui presunti Fondi russi logora il governo. E fa vacillare la "fiducia" in Matteo Salvini espressa pubblicamente giorni fa dal premier Giuseppe Conte. Con una mossa inusuale, Palazzo Chigi ha diffuso una nota che smentisce uno dei punti cardine della 'difesa' del Vicepremier. Questo il senso: e' stato un consigliere di Salvini a sollecitare la presenza di Gianluca Savoini al Forum Italia-russia con Putin e Conte. "Ho fiducia nel mio ...

Concentrati sulla Manovra - non cedere alle provocazioni. La linea di Salvini : Non cedere a quelle che vengono considerate come “provocazioni” dei 5 stelle ma anche del Pd e delle forze di opposizione, in merito all’inchiesta sui presunti finanziamenti russi; mantenere la barra dritta, Concentrati sul lavoro e sui problemi della “vita reale”. E’ questo l’input che Matteo Salvini ha dato ai suoi in queste ore, riporta l’Agi. Dopo il weekend lontano da Roma con i comizi in ...

Nel governo si continua a litigare - alta tensione Conte-Salvini su “Manovra al Viminale” : "L'ennesimo sconfinamento". Cosi' Giuseppe Conte avrebbe accolto le parole pronunciate da Matteo Salvini ieri in mattinata a Milano. Nel mirino del presidente del Consiglio, che viene descritto, fin dal primo pomeriggio, "profondamente irritato" dalla "sgrammaticatura istituzionale" dimostrata dal suo vice premier, le dichiarazioni di quest'ultimo in vista dell'incontro sulla manovra con sindacati e associazioni di categoria in programma lunedi' ...