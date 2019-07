Lazio | visite mediche per Radu | il calciatore è stato reintegrato in rosa

Calciomercato Lazio - è fatta per l’arrivo di Vavro : in programma domani le visite mediche : Il club biancoceleste ha chiuso per il difensore del Copenaghen, che domani arriverà in Italia per sostenere le visite mediche Nuovo arrivo in casa Lazio, si tratta di Denis Vavro. Il difensore slovacco domani arriverà in Italia per sostenere le visite mediche, dopo che il club biancoceleste ha trovato l’accordo con il Copenaghen. Dieci milioni più uno e mezzo di bonus la proposta accettata dai danesi, che hanno dato il via libera al ...