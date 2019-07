calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Vi mostrerò tutti i documenti e il motivo per il quale da sette anni a questa parte continuo a ribadire che il reato per appropriazione indebita non esiste”. Così Renzo, in un video, con documenti alla mano torna a difendersi dalle accuse che nel 2012 le erano state mosse dalla Procura di Milano. “Nel mio processo iniziato nel 2012 vengo accusato di appropriazione indebita nei confronti della Lega Nord. Cioè avrei pagato mie spese personali con i soldi del partito”. “Questo reato – sottolineajr- prevede la querela del soggetto leso, nel nostro caso la Lega Nord, ma siccome nel 2012 la querela non c’era la Procura di Milano decise di continuare questo processo d’ufficio e cioè senza che la Lega confermasse che queste somme erano state sottratte dai conti correnti. Ad ogni modo ...

nzingaretti : Il Governo non ha alcuna idea di politica sull'immigrazione, c'è solo il disprezzo della vita umana. La priorità pe… - BinaryOptionEU : La difesa di #Bossi jr /VIDEO - JTurandot : RT @Adnkronos: La difesa di #Bossi jr /VIDEO -