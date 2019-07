È l’ossessione Champions a muovere il calciomercato | finora spesi già più di 3 miliardi

ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2019) Siamo solo a metà luglio, scrive il Corriere della Sera, ma ilestivo ha già sfondato la soglia dei tre. È accaduto giovedì scorso, con il pagamento della clausola da 120 milioni per Griezmann. Oggi, solo quattro giorni dopo, siamo già a tree 250 milioni. Si arriverà a 3e mezzo alla fine della settimana, quando saranno formalizzati gli acquisti già chiusi come quello di De Ligt alla Juve. Un “mare” di denaro. Ed è ormai chiaro che il record di 4,5dell’anno scorso, fino al 2 settembre, sarà polverizzato. Altobelli parla di “troppi giocatori sopravvalutati”. I difensori, scrive il Corriere della Sera, hanno spesso quotazioni da centravanti. La novità, rispetto all’anno scorso, è che a farla da padrona non è la solita Premier ma la Liga. In Spagna, infatti, è stato investito già più di un miliardo. 303 milioni solo il Real, che ne ha ...

