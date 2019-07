Amici Valerio Pino svela potrei essere il figlio segreto di Corrado Mantoni

people24.myblog

(Di lunedì 15 luglio 2019) L’ex ballerinoi suoi dubbi durante in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo: “Penso che mia madre Giovanna abbia avuto una relazione segreta con, Parlo del popolare presentatore scomparso nel 1999. E ioil frutto del loro amore”. I dubbi su chi sia davvero suo padre, gli sono venuti circa 10 anni fa quandoha trovato una foto che ritraeva la madre insieme a. Lui sospetta che i due abbiano avuto una relazione e difrutto di quell’amore clandestino, ma la donna ha sempre negato. Infine, un accorato messaggio: “Vorrei lanciare un appello a Marina Donato, la vedova di. Ma anche a suoRoberto. Vi prego, aiutatemi a capire!”.

