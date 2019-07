Traffico Roma del 14-07-2019 ore 16 | 30

romadailynews

(Di domenica 14 luglio 2019) BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA-TERAMO. A CAUSA DI UN CANTIERE, RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONENORD DA SALARIA AL BIVIO PER IL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO TRATTO. RALLENTAMENTI PERINTENSO SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO PRIMA DI ENTRARE SUL GRA, PROVENENDO DA VIA PORTUNSE. AUMENTA ILDI RIENTRO IN CITTÀ SULLA SS148 PONTINA DA POMEZIA ALLO SVINCOLO PER PRATICA DI MARE VERSO IL CENTRO. PRUDENZA SULLO STESSO TRATTO ANCHE PER UN INCIDENTE. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA SP601 OSTIA-ANZIO TRA OSTIA E ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. MAGGIORI DISAGI RISPETTO AL PRECENDETE AGGIORNAMENTO ANCHE PER UN INCIDENTE VICINO IL SETTIMO CANCELLO. NEL CENTRO DIPRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA VITTORIO VENETO ALTEZZA VIA BONCOMPAGNI. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ...

