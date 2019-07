Senegal-Tunisia | chi in finale di Coppa d’Africa? La gara su DAZN

calcioefinanza

(Di domenica 14 luglio 2019) È la giornata in cui conosceremo i nomi delle finaliste did’Africa in un’edizione che ha regalato non poche sorprese. I campioni in caricadel Camerun, guidati da Clarence Seedorf, sono stati infatti eliminati agli ottavi, ma si è concluso in fretta anche il percorso dell’altra Nazionale favorita, l’Egitto che vantava la presenza di Mohammed … L'articolo, chi indid’Africa? Lasu

ilnapolionline : Attesa terminata, è tempo di semifinali in Coppa d’Africa. A contendersi il trofeo sono rimaste Senegal, Tunisia, N… - FranceFlix_TV : Africa - Africa Cup of Nations 17:00 Senegal vs Tunisia *Semi Final 1 20:00 Algeria vs Nigeria *Semi Final 2 - _folahanmi_ : @walepowpowpow Senegal 1 tunisia 1FT Algeria 1 Nigeria 2 FT -