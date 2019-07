Redmi 7A si prepara a esordire in Europa con prezzi a partire da 99 euro

Redmi K20 Pro riceve Android Q Beta e con K20 si prepara al cambio di nome in Europa : Redmi K20 e K20 Pro dovrebbero arrivare in Europa come Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro, intanto K20 Pro è entranto nell'Android Q Beta Program. L'articolo Redmi K20 Pro riceve Android Q Beta e con K20 si prepara al cambio di nome in Europa proviene da TuttoAndroid.