Palermo | uomo si schianta in auto mentre era in diretta Facebook | morto uno dei due figli

Traffico migranti - Tribunale di Palermo “Non è Mered l’uomo sotto processo”. Ma condanna a 5 anni : favoreggiamento : L’eritreo arrestato in Sudan, estradato nel 2016 in Italia e da tre anni sotto processo a Palermo con l’accusa di essere a capo di una delle maggiori organizzazioni criminali che gestiscono il Traffico di migranti tra l’Africa e l’Europa non è Mered Medhanie Yedhego. Lo ha stabilito la Corte d’Assise di Palermo. Secondo i giudici si tratta di uno scambio di persona: l’imputato non sarebbe l’uomo ricercato, ma Medhanie ...

Palermo - irrompe in negozio taglia le vene e uccide la moglie commessa : grave la figlia - uomo barricato : uccide in negozio la moglie, ferisce la figlia e si barrica nel locale prima di essere fermato. Terrore in un negozio nel Palermitano, dove un uomo ha fatto irruzione uccidendo la moglie...

Palermo : fermano un uomo senza patente - aggrediti due ispettori polizia municipale : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - Minacciati e poi aggrediti per aver fatto il loro lavoro. E' accaduto a due ispettori della polizia municipale di Palermo che ieri, in viale Regione siciliana, hanno sorpreso un uomo di 56 anni alla guida di una Fiat Multipla nonostante la patente revocata. Mentre i due

Palermo : laurea honoris causa a Ovadia - Orlando 'uomo di cultura e pace' : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Il rettore dell’Università degli Studi di Palermo Fabrizio Micari ha conferito la laurea honoris causa in 'Musicologia e Scienze dello Spettacolo' all'attore, regista e musicista Moni Ovadia. Un riconoscimento "per la centralità dell’esperienza del canto e della musica