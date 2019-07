Morto a 79 anni l' ex ministro Augusto Fantozzi

ilgiornale

(Di domenica 14 luglio 2019) Roberto Bordi Èa Roma l'exe commissario Alitalia: aveva 79. A lungo docente di diritto tributario, è stato tre voltecon Dini e Prodi e poi presidente della commissione bilancio della Camera Èa Roma all'età di 79. A lungo professione ordinario di diritto tributario, fu tre voltenegliNovanta, prima con Lamberto Dini e poi con Romano Prodi. Di lui si ricorda anche l'esperienza da commissario straordinario di Alitalia su incarico del governo Berlusconi IV. Originario di Soriano nel Cimino (Viterbo), si laureò in giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma nel 1963. Poi una lunga carriera da docente di diritto tributario, iniziata a Perugia e proseguita a Roma, prima alla Sapienza e poi alla Luiss. Avvocato cassazionista, fu membro della Consulta della Città del Vaticano e ...

