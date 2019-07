LIVE Federer-Djokovic | Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA | 6-75 6-1 6-74 6-4 1-2

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2, ancora una prima centrale molto efficace per il serbo che si salva Vantaggio, ace centrale, è il nono per lui 40-40 Spettacolare rovescio lungolinea disul qualenon può arrivare 40-30 Non blocca la risposta in campo30-30 Prende lentamente campo, indietreggiache alla fine sul dritto conclusivo dello svizzero non riesce a controllare il proprio 30-15 Rovescio che si ferma sul nastro di15-15 Spinge bene di rovescio, lasciando fuori dalla zona ideale0-15 Doppio fallo di1-1 Seconda esterna disulla qualenon trova il campo con il dritto 40-30 Rovescio in rete di40-15 Risposta incrociata brillantissima di40-0 Ancora ace di30-0 Ace centrale di, anche questo dentro veramente di ...

FedericoFerri : È il giorno. La partita più attesa. Federer vs Berrettini, terzo match sul Centrale, live in esclusiva su @SkySport… - zazoomblog : LIVE Federer-Djokovic Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA: 6-7(5) 6-1 6-7(4) il serbo torna avanti nel match -… - FS3C1 : Sto per mettermi a piagere. Novak Djokovic - Roger Federer #Wimbledon #WimbledonFinal Guarda la partita sull'app d… -