L' agenzia funebre per i funerali di Simone sarà scelta dalle Forze dell' Ordine

(Di domenica 14 luglio 2019) Lesceglieranno l'di pompe funebri a cui affidare idel piccoloD'Antonio, nominando la stessa come ausiliaria di polizia giudiziaria. La decisione, apprende l'Agi, è stata presa proprio per evitare quanto successo per idel cuginetto Alessio, le cui onoranze funebri sono state affidate a un'impresa in cui lavora Maurizio Cutello, attualmente sotto processo assieme ad Angelo Ventura, uno degli occupanti del Suv guidato da Rosario Greco che ha travolto i due bambini uccidendoli. L'nominataprovvederà pertanto a prelevare la salma del piccoloall'obitorio'ospedale di Messina per portarla a Vittoria dove poi si terranno i. A dare la notizia per primo è stato il giornalista Paolo Borrometi che in un suo post su Facebook si è chiesto come è stato possibile che ...

