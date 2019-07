Incidente all’alba : auto si ribalta e finisce in un fosso : morti i 4 ragazzi a bordo : L’ Incidente alle 5 di mattina. Secondo la prima ricostruzione il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muretto e poi finendo in un fosso

Siracusa - Incidente all’alba tra moto e camion : morto Francesco Garofalo - militare di 41 anni : incidente all'alba di questa mattina sulla statale 124 a Siracusa, nei pressi del cimitero. Un militare di 41 anni, Francesco Garofalo, è morto dopo essere finito con la sua moto contro un camion che procedeva nella stessa direzione per cause in via di accertamento. È deceduto sul colpo. La Procura della città siciliana ha aperto un'inchiesta.