Elisa-Mengoni | «Doppiamo “Il Re Leone” in attesa di un disco insieme»

vanityfair

(Di domenica 14 luglio 2019) Il Re Leone di casa Disney rivive al cinema. Dopo Alladin, Dumbo e Il libro della giungla anche il cartoon del 1994 che ha conquistato due Oscar per la miglior canzone (Can You Feel the Love Tonight di Elton John e Tim Rice) e per la colonna sonora di Hans Zimmer, è pronto a richiamare ancora una volta flotte di famiglie nelle sale, proprio come negli anni Novanta. In Italia l’appuntamento con la versione “live action” (in realtà si tratta di una versione in CGI fotorealistica) firmata da Jon Favreau (Il libro della giungla) è per il 21 agosto (il 24 luglio verrà presentato in anteprima al Giffoni Film Festival), mentre negli Stati Uniti il conto alla rovescia è più breve (il 17 luglio). E si prevedono numeri da record. Sullo splendido sfondo del continente africano, quasi da documentario, si muovono gli eroi che hanno commosso, divertito e fatto cantare milioni di bambini e adulti: da ...

Tg3web : 'Il re leone' torna al cinema in una versione totalmente nuova, con le voci di Elisa e Marco Mengoni - ParamountItalia : Nei nostri cinema Simba e Nala parleranno, e canteranno, con le voci di @mengonimarco ed @elisatoffoli #IlReLeone… - DisneyStudiosIT : Elisa è Nala. Marco Mengoni è Simba. Ruggite insieme a loro dal 21 Agosto al cinema ?? #IlReLeone -