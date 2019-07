VIDEO F1 | GP Gran Bretagna 2019 | prove libere 3 | highlights e sintesi Doppietta Ferrari

Meteo - forte maltempo in Germania : tornado - grandi accumuli di grandine e forti piogge. Danni e disagi [FOTO e VIDEO] : Il clima estremo degli ultimi giorni sembra aver portato un tornado, forti piogge e violente tempeste di grandine in Germania. Funzionari responsabili stanno già parlando di un disastro in Renania-Palatinato con Danni alla proprietà a sei cifre. Il tornado ha danneggiato un totale di 11 case a Bobenheim. Le tegole dei tetti, cadendo, sono finite sopra diversi veicoli, danneggiandoli. Un residente è stato leggermente ferito. Secondo il sindaco, i ...

Juventus - è arrivato Cristiano Ronaldo : grande folla ad accoglierlo [VIDEO] : Come previsto, anche Cristiano Ronaldo si è unito ai compagni della Juventus per iniziare la preparazione. Il fuoriclasse portoghese, finite le vacanze, ha raggiunto oggi la Continassa assieme a Blaise Matuidi per sottoporsi ai tradizionali test di inizio stagione prima di unirsi al gruppo guidato da Maurizio Sarri. grande entusiasmo fra i tifosi: in centinaia hanno accolto CR7 al suo arrivo. Di seguito, alcuni video direttamente dal ...

Diretta Formula 2/ Gp Gran Bretagna 2109 - streaming VIDEO e tv : vincitore gara 1 : Diretta Formula 2: info streaming video e tv, orario e vincitore di gara 1 al Gp di Gran Bretagna 2019, in programma oggi sabato 13 luglio 2019.

VIDEO F1 - GP Gran Bretagna 2019 : gli Highlights delle prove libere 2. Valtteri Bottas sigla il miglior tempo : Nelle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna, valido per il Mondiale di F1, Valtteri Bottas fa segnare il miglior crono davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Le Mercedes in particolare fanno paura soprattutto sul passo, con tutti gli avversari, Ferrari e Red Bull su tutti, che soffrono il degrado delle gomme. GLI Highlights delle prove libere 2 DEL GP DI Gran Bretagna DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca ...

Ariana Grande : ecco come sono stati realizzati i ponytail volanti nel VIDEO di “In My Head” : Nel behind the scene si vede molto bene The post Ariana Grande: ecco come sono stati realizzati i ponytail volanti nel video di “In My Head” appeared first on News Mtv Italia.

VIDEO Valtteri Bottas sbaglia box nel GP Gran Bretagna - si ferma dalla Haas! Che errore del pilota Mercedes : Valtteri Bottas si è reso protagonista di uno strano errore durante le prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes è infatti rientrato ai box ma si è fermato sulla piazzola riservata alla Haas, gli uomini erano fuori con un alettone aspettando Grosjean ma il finlandese era talmente concentrato che ha visto dei meccanici vestiti di nero proprio come quelli della sua scuderia e si è fermato. Di ...

Maltempo - l’infernale grandinata di Pescara : un “bombardamento” di chicchi come palle da baseball dal cielo [FOTO e VIDEO] : La devastante grandinata che pochi giorni fa ha colpito Pescara è un evento assolutamente eccezionale, senza precedenti nel Mediterraneo. In questo articolo, troverete un video che testimonia ulteriormente, se ce ne fosse ancora bisogno, la violenza del fenomeno. Nei giorni scorsi, i chicchi di grandine (se ancora si possono chiamare così) sono stati descritti grandi come arance o come palle da baseball. Ecco cosa significa vedere quelle arance ...

Diretta Tour de France 2019/ Streaming VIDEO Rai : Ciccone sogna in grande! 6tappa : Diretta Tour de France 2019 Streaming video Rai: percorso, orario e vincitore 6tappa Mulhouse-La Planche des Belles Filles di 160,5 km, oggi 11 luglio,.

Pazzesco a Bratislava - la più grande rissa degli ultimi anni : volano tavoli e sedie - diversi feriti [FOTO E VIDEO] : Una pazzesca maxi rissa è scoppiata ieri sera, al centro di Bratislava, tra tifosi polacchi (Cracovia Krakov) e bulgari (Levski Sofia). Arrestate 107 persone, 17 tifosi sono rimasti feriti. Lo ha reso noto il quotidiano Sme. Come si può vedere da foto e video in basso, sono volati tavoli e sedie, danneggiati alcuni ristoranti nella zona pedonale nel centro. Secondo il giornale i tifosi polacchi erano sostenuti anche dai tifosi olandesi ...

Forte vento - in mare una gru dell’Ilva : un operaio disperso Grandinata a Pescara - 18 feriti VIDEO - foto|Rogo a Catania : Immediatamente attivati i soccorsi finalizzati al salvataggio dell’operaio che era sulla gru ed è stato sbalzato in acqua. In un incidente analogo nel novembre del 2016 morì il gruista Francesco Zaccaria

Pescara - 18 feriti per grandine Auto sommerse all’ospedale VIDEO - foto|Rogo a Catania : Danni all’ospedale del capoluogo abruzzese. Allagamenti e strade ridotte come fiumi. Tromba d’aria a Milano Marittima, volati ombrelloni e lettini negli stabilimenti balneari. Recuperato un bagnante in mare a 500 metri dalla riva sotto choc

Pescara sott'acqua : violenta grandinata/ VIDEO : città "bombardata" - fulmine in strada : Pescara sott'acqua: violenta grandinata e fortissimo nubifragio. Video: città "bombardata" e un fulmine cade in strada, emergenza anche in ospedale.

Violenta grandinata su Bari : VIDEO girato dal porto durante la tempesta! : Come da attese, la Puglia è stata colpita nelle ultime ore da una intensa ondata di maltempo (ancora in atto), determinata dall'arrivo di un impulso d'aria fresca che ha innescato accesi contrasti...

Maltempo - Coldiretti Puglia : “Due trombe d’aria nel Brindisino e nel Foggiano - grandine a Bari” [VIDEO] : ”Due trombe d’aria hanno spazzato via produzioni e sradicato alberi a Fasano in provincia di Brindisi e tra San Severo e San Marco in Lamis in provincia di Foggia, oltre all‘alluvione che ha creato vere e proprie cascate d’acqua a San Giovanni Rotondo”, segnala Coldiretti Puglia, che sottolinea una tendenza alla tropicalizzazione e una più elevata frequenza di manifestazioni violente, grandine di maggiore ...