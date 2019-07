Sei di etnia sinti o rom? | il quesito di una scuola veneta sui moduli

huffingtonpost

(Di sabato 13 luglio 2019) Per iscriversi allaelementare di una località a cavallo tra Venezia e Padova bisogna specificare la propria, ovvero se sei, nomade o camminante. Il modulo consegnato ai genitori ha fatto scattare l’immediata polemica sostenuta dalle famiglie che si sono rivolte ad una associazione che fa capo a Rifondazione comunista che a sua volta ha contattato i propri legali perché si tratterebbe di un “abuso e discriminazione gravissima”, mentre la direzione scolastica sostiene che l’atto “serve per favorire l’integrazione”.Della vicenda ne parlano i giornali locali dopo che il modulo, distribuito da tempo, è stato oggetto di valutazione da parte dei genitori interessati alla “domanda” che hanno deciso di rendere pubblica la vicenda. Laè nel veneziano ma a far scattare la protesta sono ...

