Mihajlovic non trattiene le lacrime | l’insegnamento di Sinisa | “bisogna fare prevenzione

La conferenza di Mihajlovic : «Ho la leucemia - devo fermarmi. Non ho paura e vincerò» : L’allenatore del Bologna giovedì non aveva seguito la squadra nel ritiro di Castelrotto, in Alto Adige. Sabato la spiegazione della sua malattia: necessarie terapie d’urto

Mihajlovic lotta contro la leucemia - Sabatini non ha dubbi : “rimarrà l’allenatore del Bologna” : Mihajlovic non lascia la panchina del Bologna, le parole del ds Sabatini dopo l’annuncio della malattia dell’allenatore serbo Sinisa Mihajlovic ha annunciato oggi di aver scoperto di avere la leucemia: l’allenatore del Bologna inizierà adesso la sua battaglia contro la malattia, ma la società non ha intenzione di lasciare andare il serbo. “Mihajlovic starà al Bologna fino al termine del contratto. L’allenatore ...

Malattia Mihajlovic - il medico del Bologna non ha dubbi : “la leucemia si può combattere! Sinisa deve continuare le sue attività” : L’annuncio di Mihajlovic lascia tutti senza parole, ma le parole del medico del Bologna sono rassicuranti Sinisa Mihajlovic ha annunciato oggi in una conferenza stampa organizzata ad hoc, di aver scoperto di avere la leucemia. Un annuncio shock, che ha visto l’allenatore serbo cedere alle lacrime in un momento di forti emozioni. Una Malattia contro la quale Mihajlovic lotterà con tutte le sue forze, per sconfiggerla e tornare a ...

Bologna - Mihajlovic conferenza in lacrime : “Ho scoperto di avere la leucemia - non vedo l’ora di iniziare la battaglia e di vincerla” : Sinisa Mihajlovic in conferenza parla della malattia Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa del suo problema di salute: “Avevo chiesto riservatezza, mi dispiace che qualcuno abbia pubblicato la notizia per vendere 100-200 copie. Ho voluto fare questa conferenza stampa per spiegare come stanno le cose. Ho scoperto di avere la leucemia. Quando mi è arrivata la notizia ero in camera ed ho pianto tutta la ...

Mihajlovic : "Ho la leucemia. Vincerò questa sfida - non voglio fare pena a nessuno" : “Ho fatto degli esami e sono state scoperte alcune anomalie che non c’erano 4 mesi fa. Abbiamo detto che avevo la febbre, ho fatto ulteriori esami: ho la leucemia”. Lo ha detto Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa a Casteldebole.

"Ho la leucemia - ma non ho paura - so che vincerò". L'annuncio di Sinisa ?Mihajlovic : Sinisa Mihajlovic ha la leucemia. Lo ha raccontato lui nel corso di una conferenza stampa, da lui voluta e convocata per informare la stampa e i tifosi. Al suo fianco il direttore sportivo Sabatini. "Ho preferito darvi io la notizia, e chiedo per questo rispetto per la mia privacy. Abbiamo scoperto dei valori nel sangue che non andavano bene. È una malattia in fase acuta ma attaccabile, dobbiamo giocare per vincere, devo usare la ...

Malattia Mihajlovic - lo striscione dei tifosi del Bologna : “mister non mollare” : “Sinisa non mollare, Bologna è con te”. E’ questo lo striscione affisso a Casteldebole quest’oggi dai tifosi del Bologna. Si tratta di un messaggio di sostegno nei confronti dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, nelle ultime ore è arrivata la notizia shock della Malattia dell’allenatore del Bologna, il tecnico comunicherà in conferenza stampa la necessità di doversi fermare per provare a vincere la ...

Sinisa Mihajlovic - media : “Non è in ritiro con il Bologna - ha un problema di salute” : Sinisa Mihajlovic non è in ritiro con la squadra a Castelrotto e potrebbe anche fermarsi, secondo alcuni media. Che parlano di problemi di salute e annunciano una conferenza stampa in cui oggi il tecnico e la società oggi dovrebbero parlare della situazione. Il Bologna è partito giovedì per il ritiro precampionato, ma il tecnico era rimasto in città. L'articolo Sinisa Mihajlovic, media: “Non è in ritiro con il Bologna, ha un problema di ...