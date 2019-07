LIVE Serena Williams-Halep | Wimbledon 2019 in DIRETTA | la finale più attesa in tempo reale

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca del match-Strycova – La cronaca del match Svitolina-Il programma dellaBuon pomeriggio a tutti e benvenuti allatestuale delladel singolare femminile del torneo ditra la statunitensee la romena Simona! Perè l’occasione per entrare sempre più nella leggenda: dall’Australian Open del 2017 è a secco di successi sia nei tornei del circuito maggiore WTA a quota 72 sia in quelli del Grande Slam. Di questi ultimi ne ha vinti 23 e da quasi due anni e mezzo gliene manca solo uno per eguagliare la primatista assoluta di tutti i tempi, l’australiana Margaret Smith Court, trionfatrice in 24 Slam tra il 1960 e il 1973.ha la chance di eguagliare questo record a 20 anni di distanza dal primo Major vinto, gli US Open del 1999: ...

