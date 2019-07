Hugh Jackman prende in giro Ryan Reynolds in un esilarante post!

Hugh Jackman serve caffè a fin di bene : la foto virale sui social : L’attore, a Chicago per il tour del suo nuovo spettacolo, ha creato una società per aiutare i produttori di caffè dei paesi in via di sviluppo. Gli abitanti di Chicago sono rimasti sorpresi lo scorso venerdì nel vedere un divo come Hugh Jackman mettersi in grembiule e divisa e servire dell’ottimo caffè da un furgoncino da food truck. L’attore, arrivato nella città dell’Illinois per esibirsi con il suo nuovo spettacolo The Man. The ...

Hugh Jackman - che serve caffè ai suoi fan di Chicago : Hugh Jackman in AustraliaHugh Jackman in AustraliaHugh Jackman in AustraliaHugh Jackman in AustraliaHugh Jackman in AustraliaHugh Jackman in AustraliaHugh Jackman in AustraliaHugh Jackman in AustraliaHugh Jackman in AustraliaHugh Jackman in AustraliaHugh Jackman in AustraliaHugh Jackman in AustraliaHugh Jackman in AustraliaHugh Jackman per i suoi fan farebbe qualsiasi cosa. Persino servirgli un caffè bollente e firmare autografi sotto il sole. È ...