E' festa grande domenica a Comiso

La grande festa dell’estate - il debutto del Jova Beach Party : Una gigantesco Party musicale in spiaggia. Le immagini del debutto del Jova Beach Party a Lignano Sabbiadoro, la nuova era del live entertainment di Lorenzo Jovanotti, la grande festa dell'estate 2019 che girerà in tutta Italia fino al 31 agosto. Un'intera giornata al mare che resterà tatuata nelle menti e nei cuori dei suoi fan. "Che enorme gigantesca figata! Mi preparo al Jova Beach Party da 30 anni! Torno in consolle a fare divertire la ...

Jovanotti - il grande spettacolo della sua “prima volta” : la festa sulla spiaggia di Lignano (con qualche problema logistico) : “La prima volta“. Mica semplice, che tutto vada per il verso giusto. Ognuno di noi ha sperimentato una “prima” e non tutti possono dire che sia stata proprio perfetta. Così è stato per Jovanotti, anche se lui, alla perfezione, c’è senza dubbio andato vicino. La data uno del suo Jova Beach Tour, a Lignano, è stata incantevole, e chi si aspettava una “baracconata” si sarà dovuto ...

Mondiale femminile - è grande festa USA : show dopo la vittoria in finale [FOTO] : grande spettacolo al Mondiale femminile, la competizione è ufficialmente finita e può arrivare un primo bilancio. Il calcio femminile si è lanciato definitivamente, il Mondiale è stato molto seguito. Nella giornata di oggi si è disputata la finale tra USA e Olanda, successo per Rapinoe e compagne, alla fine ha vinto meritatamente la squadra più forte, 2-0 il risultato finale. Al termine della partita è scoppiata la festa, show delle ...

«Jova Beach Party» : la grande festa di Jovanotti parte da Lignano (e noi c’eravamo) : Jova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroE dopo tanta attesa, molta curiosità, qualche polemica, il Jova Beach Party finalmente fu: il sogno (im)possibile di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti – realizzare «la cosa più bella mai fatta ...

4 luglio - festa dell'indipendenza/ Pronto il grande show : parate - bande e fuochi : 4 luglio, festa dell'indipendenza. Fra poche ore a Washington il grande evento: prima la parata militare, poi le bande e infine i fuochi

Oggi è la festa Nazionale del Canada : Google celebra il 2° Paese più grande del mondo con un bellissimo Doodle : Oggi è la giornata per celebrare il secondo Paese più grande del mondo. E Google lo fa con un Doodle che rappresenta le Hopewell Rocks della Baia di Fundy per onorare il 152° anniversario del Dominion Day, una festività che commemora la formazione del Canada attraverso l’unione di 3 colonie britanniche. Nel 1982, lo stato bilingue ha ottenuto la piena indipendenza dal Regno Unito e la festività è stata ufficialmente rinominata Fête du Canada o ...

COLOMBIA CILE 4-5 dcr/ Video highlights : Medel e la grande festa negli spogliatoi : COLOMBIA CILE, 4 a 5 dopo i calci di rigore. Video di gol e highlights: grande festa negli spogliatoi, a guidarla è l'ex interista Medel

Tina Cipollari Vincenzo Ferrara compie 50 anni e lei organizza una grande festa : Tina Cipollari non si è certo risparmiata nei festeggiamenti per il compleanno del suo compagno Vincenzo Ferrara. Dal suo account “Instagram” Tina ha postato uno scatto in cui fa sapere come hanno deciso di rendere indimenticabili i cinquant’anni di Vincenzo, imprenditore nella ristorazione a Firenze: “Per festeggiare i 50 anni del mio amore @Vincenzo_Ferrara1969 ha scritto sul social abbiamo deciso di organizzare un #whiteparty in una location ...

Tina Cipollari - grande festa per Vincenzo Ferrara : ‘I 50 anni del mio amore’ : 50 anni sono un traguardo importante che merita di essere celebrato degnamente. Per questo motivo Tina Cipollari e il compagno Vincenzo Ferrara hanno dato vita a un white party per il compleanno dell’uomo, che ormai da qualche tempo è ufficialmente al fianco dell’opinionista di Uomini e donne. Location della festa Villa Vittoria, a Firenze, e tra gli invitati gli amici più stretti della coppia, quelli che la stessa Tina non esita a ...

Lunedì festa grande a Chiaramonte Gulfi : E’ il giorno della festa grande a Chiaramonte Gulfi. Lunedì 24 giugno, solennità del protettore San Giovanni Battista

Parco Valentino - Grande festa dell'auto a Torino - VIDEO : Cinque giorni intensi, dedicati alla passione per i motori. partita la quinta edizione del Parco Valentino, il salone dell'auto diffuso, al quale sono attesi questanno 600 mila visitatori. Fino a domenica 23 giugno Torino torna protagonista con gli stand all'interno del Valentino, nei quali non mancano numerose anteprime nazionali, e con tante iniziative, statiche e dinamiche, nei luoghi più importanti della città (qui il calendario). Un ...

ALL TOGETHER NOW - FINALE/ Diretta e vincitore : la Hunziker promette 'grande festa!' : All TOGETHER Now, Diretta FINALE 20 giugno, canale 5: ospiti Renato Zero e Al Bano. Chi sarà il vincitore della prima edizione?

Parco Valentino - Grande festa dell'auto a Torino - VIDEO : Cinque giorni intensi, dedicati alla passione per i motori. partita la quinta edizione del Parco Valentino, il salone dell'auto diffuso, al quale sono attesi questanno 600 mila visitatori. Fino a domenica 23 giugno Torino torna protagonista con gli stand all'interno del Valentino, nei quali non mancano numerose anteprime nazionali, e con tante iniziative, statiche e dinamiche, nei luoghi più importanti della città (qui il calendario). Un ...

Salernitana - è grande festa per il centenario : tifosi scatenati [FOTO e VIDEO] : 1/6 Foto Instagram ...