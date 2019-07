Concorso per presidi | via libera dal Consiglio di Stato

Concorso Ministero della Giustizia : alle porte il bando per l'assunzione di 1850 figure : Grandissima e l'attesa per la pubblicazione del bando di Concorso relativo al reclutamento di 1850 funzionari giudiziari prevista per la fine del mese. Come affermato dal Ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, questo Concorso sarà funzionale a sostituire il personale del Ministero della Giustizia uscente per la pensione e a favorire un vero e proprio ricambio generazionale....Continua a leggere

Scuola - riparte il Concorso per presidi : via libera del Consiglio di Stato : Annullata la sentenza del Tar del Lazio: "Deve ritenersi preminente l’interesse pubblico alla tempestiva conclusione della...

Scuola - continua il Concorso per assumere 2.050 presidi | Bussetti : "La scuola non può aspettare" : Il via libera è arrivato dal Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso del Miur. Il ministro Bussetti: "Procederemo ora senza indugio con la pubblicazione della graduatoria e le assunzioni"

Scuola : il Concorso per dirigenti scolastici non si ferma - ok dal Consiglio di Stato : Riparte il concorso per i presidi della Scuola italiana, sospeso con una sentenza del Tar del Lazio dello scorso 2 luglio. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso effettuato dal Miur consentendo di portare a termine entro l'inizio dell'anno scolastico a settembre le prove per l'assunzione di 2900 dirigenti scolastici. Bussetti: "La Scuola italiana non può aspettare".Continua a leggere

Concorso straordinario e Pas : Bussetti chiede decreto d'urgenza per record di supplenze : Il Ministero dell'Istruzione, in queste ultime settimane, è al lavoro per stabilire quali saranno le disposizioni dei prossimi concorsi scuola. In particolare sono previsti i concorsi ordinari, per Infanzia, Primaria e per la scuola secondaria, un Concorso straordinario per i docenti con tre anni di servizio e il Pas (percorso abilitante speciale). L'attuale governo sembra puntare proprio su questi ultimi due, affinché venga data una risposta ...

Concorso funzionario giudiziario : bando per 1850 posti - requisiti e domanda : Prende il via il Concorso funzionario giudiziario per il reclutamento di 1850 nuove figure. I candidati che riusciranno a spuntarla firmeranno un contratto a tempo indeterminato. Il Concorso funzionario giudiziario è stato indetto dal Ministero della Giustizia, e pubblicato sulle pagine della Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2019 (serie generale n.136). La selezione individuerà figure amministrative non dirigenziali (area funzionale 3, fascia ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Riparte il Concorso per i presidi - 12 luglio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Il consiglio di stato ha annullato la sentenza del Tar: il concorso dei presidi Riparte, 12 luglio 2019,

Presidi - riparte il Concorso per assumere 2050 dirigenti scolastici : Presidi, riparte il concorso per assumere 2050 dirigenti scolastici Accolto il ricorso del Miur e disposto il proseguimento della selezione, arrivata già alla fase delle prove orali. Lo stop era stato disposto dal Tar a causa di “incompatibilità” di 3 membri della Commissione esaminatrice Parole chiave: ...

Concorso per presidi va avanti - il Consiglio di Stato accoglie l’appello del Miur. Bussetti : “Ora le assunzioni” : E’ Stato sbloccato il Concorso per il reclutamento di 2050 dirigenti scolastici. Dopo che era Stato annullato dal Tar del Lazio, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Miur e ha dato il suo via libera perché continuino le selezioni. La VI Sezione ha accettato, con due ordinanze gemelle, l’appello cautelare del ministero e ha sospeso, in attesa del merito, la sentenza con la quale il Tar del Lazio aveva annullato il Concorso. La ...

Concorso per educatore asilo nido ad Asti e per collaboratore sanitario a Lodi : Il Comune di Asti ha indetto un pubblico bando di Concorso per selezionare due figure professionali da inserire con la mansione di Educatori d'infanzia. Il contratto offerto è da intendersi a tempo indeterminato con un orario part time. Il Comune di Lodi ha indetto un pubblico bando di Concorso per selezionare figure professionali da inserire con la mansione di collaboratore professionale sanitario – educatore professionale. Concorso educatore ...

Concorso 20 Infermieri Cagliari : cosa sapere per candidarsi : A seguito della delibera 698 del 3 Luglio 2019 è stato indetto il bando di Concorso 20 Infermieri Cagliari, per la selezione mediante titoli ed esami di 20 Collaboratori professionali sanitari – Infermieri a tempo indeterminato con categoria D. In questo articolo forniremo tutte le informazioni necessarie per candidarsi. Le novità sui Concorsi Pubblici Concorso 20 Infermieri Cagliari: requisiti La partecipazione al Concorso Infermieri ...

Concorso Oss - scadenza il 18 luglio per candidarsi a tempo indeterminato : In un recente articolo si era parlato dell'emergenza sanitaria che si fa sentire su tutto il territorio nazionale: la carenza dei professionisti del settore riguarda medici, infermieri, farmacisti e operatori socio-sanitari. Per questo sono sempre più frequenti i concorsi e i bandi pubblicati delle strutture ospedaliere che cercano personale per far fronte alla suddetta necessità. A tal proposito l'ospedale Niguarda di Milano ha proclamato un ...

Superenalotto di oggi - 11 luglio 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.83 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 11 luglio 2019 : i numeri vincenti del concorso n.83 sembra essere il primo ...

Concorso regione Campania 2019 : bando 2175 posti per diploma e laurea : Concorso regione Campania 2019: bando 2175 posti per diploma e laurea Concorso regione Campania 2019 – Pubblicati due avvisi sulla Gazzetta Ufficiale il 9 luglio: ci sarà tempo sino all’8 agosto per presentare le domande e concorrere ad uno dei 2175 posti che saranno distribuiti tra regione Campania ed enti campani. I due avvisi e le procedure concorsuali saranno gestite dalla Commissione Ripam. Concorso regione Campania 2019, ...