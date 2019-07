Bestemmia per la multa e ne prende un' altra

Trieste - Bestemmia per una multa e ne prende un'altra da 102 euro : Un episodio abbastanza singolare si è verificato a Trieste nella mattinata di ieri, precisamente in piazza della Borsa, dove un uomo, di cui non sono state diffuse le generalità per ovvi motivi di privacy, si è visto arrivare ben due multe, una dietro l'altra. Il motivo della prima contravvenzione risederebbe nel fatto che il soggetto aveva parcheggiato la sua macchina di lavoro nei pressi di una zona adibita al carico e allo scarico merci. Il ...

GF16 : la De Andrè a rischio squalifica per una Bestemmia (RUMORS) : Francesca De Andrè di nuovo nell'occhio del ciclone dopo che, in queste ultime ore, un breve video circolante in rete, mostrerebbe la gieffina pronunciare quella che sembra essere una bestemmia. Il video e l'audio sono molto disturbati ma in molti sui social sono convinti che le parole pronunciate dalla De Andrè siano proprio inequivocabili e la renderebbero passibile di squalifica. In attesa di scoprire cosa deciderà di fare la produzione del ...

Per la satira su Salvini con il rosario Charlie Hebdo fa Bestemmiare Gesù : Charlie Hebdo prende di mira Matteo Salvini e il suo bacio al rosario nelle ultime uscite elettorali. Lo fa con il suo stile dissacrante, al limite (ma spesso oltre) dell’offensivo. La vignetta della rivista satirica francese, dal titolo “Il calvario del rosario di Matteo Salvini”, lo ritrae mentre bacia il rosario, ma Gesù lancia contro di lui una bestemmia e aggiunge: “In realtà ti dico che hai ...

Salmo è in copertina su una rivista di gossip e risponde con una Bestemmia su Instagram : No, Salmo non ha decisamente apprezzato di essere finito in prima pagina su una rivista di gossip e ha espresso tutto il suo disappunto commentando la cosa su Instagram con una bestemmia. Il rapper ha infatti pubblicato una storia in cui si vede la copertina del settimanale con la sua foto e il titolo “Salmo, il poster da staccare” e sopra la sua esclamazione con l’emoticon di una faccina sconsolata. L'articolo Salmo è in ...