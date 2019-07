Astrologia 14 luglio | per il Sagittario questioni poco chiare in amore

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) Ultimo giorno della seconda settimana diche prende il via per tutti e dodici i segni zodiacali. In questo momento i Gemelli avranno la possibilità di vivere maggiori emozioni in, anche se sembrano alquanto distratti. Per i Pesci giornata invece che porterà diverse polemiche da superare. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo del 142019 con, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Ariete: la Luna sarà favorevole al segno, per questo motivo invivrete maggiori momenti passionali e di conseguenza più soddisfazioni. Non arrendetevi al primo "no"....

