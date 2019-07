Area 51 | migliaia di persone pianificano di invadere la base segreta il 20 settembre

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) Una storia che ha del ridicolo, ma che sta diventando sempre più reale. La famosa51, lamilitare americana che per tanto tempo è stata additata come il luogo in cui il governo statunitense nascose alieni e dischi volanti, rischia di essere invasa da un'enorme folla di. L'australiano Jackson Barnes, tramite i social, ha infatti iniziato a organizzare una vera e propria invasione di massa. Non poteva immaginare che le adesioni sarebbero diventate 400mila nell'arco di breve tempo. Ora ha quindi scritto che per lui era uno scherzo, e perciò non si riterrà responsabile se molta gente andrà davvero lì il 20. Il problema, però, è che ormai il meccanismo sembra inarrestabile. 'L'invasione' dell'51 Come noto l'51 è unamilitare americana che nel tempo ha assunto un'incredibile celebrità. Quella infatti che è probabilmente soltanto un luogo in cui ...

