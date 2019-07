Valeria Marini multata perchè si è tuffata nella fontana di Piazza di Spagna

musicaetesti.myblog

(Di venerdì 12 luglio 2019)si èdella Barcaccia didi, a Roma, nel bel mezzo del balletto per il lanciare il suo nuovo singolo “Me gusta”. La showgirl si è bagnata nelle acque del monumento e ha postato il video su “Instagram”. Il gesto non è piaciuto a tutti. “Abiti a 50 metri, la doccia potevi fartela a casa” scrive un utente; “Ma lo sai che oltre a essere di cattivo esempio per chi ti guarda, questa cosa prevede anche una multa?” commenta un altro. E la multa è arrivata: 450 euro per l’illecito” e altri 100 di sanzione. Insieme alla misura del Daspo, come prevede il nuovo regolamento di polizia urbana. Laha specificato: “E’ stato un gesto spontaneo. Ero uscita di casa per girare il video del mio nuovo singolo “Me Gusta” indi. Sono stata circondata subito dalla folla, ...

SkyTG24 : Non ci sarà un altro “Bagno stellare nella Barcaccia”, per la showgirl, Valeria Marini, è scattata la multa e il Da… - SkyTG24 : Valeria Marini, ballo in fontana della Barcaccia a Roma: multa e Daspo - repubblica : Polemiche e multa per il 'bagno' di Valeria Marini nella Barcaccia -