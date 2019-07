Torino perde il Salone dell' Auto | Appendino valuta le dimissioni

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Giorgia Baroncini "Sono furiosa, mi riservo qualche giorno di tempo per lezioni politiche del caso", ha dichiarato il sindaco M5S. E oggi aarriva Di Maio "Sono furiosa per la decisione del comitato organizzatore deldi lasciaredopo cinque edizioni di successo". Il sindaco del capoluogo piemontese, Chiara, è una furia. "Una scelta che danneggia la nostra città, a cui hanno anche contribuito alcune prese di posizionelesioniste di alcuni consiglieri del Consiglio comunale e dichiarazioni inqualificabili da parte del vicesindaco. Senza sottrarmi alle mie responsabilità, mi riservo qualche giorno per lezioni politiche del caso", ha affermato commentando l'addio deldel Parco del Valentino. A mettere in fuga la manifestazione dal capoluogo piemontese sono state le dichiarazioni del vice sindaco, Guido Montanari, ...

Corriere : Torino perde il Salone dell’Auto: «La prossima edizione a Milano» Appendino pronta alle dimissioni - DarioStefano : Ha detto no alle Olimpiadi. Per un soffio non ha fatto traslocare da Torino il Salone del libro. Adesso perde il Sa… - Agenzia_Ansa : Il Salone dell'auto lascia Torino, nel 2020 si farà in Lombardia #ANSA -