Sotto effetto di droga e alcol falcia col Suv due cuginetti | uno morto | l' altro è

Vittoria - Suv travolge due bimbi : arrestato conducente - era Sotto l’effetto di alcol e droga : Una tragedia ha sconvolto Vittoria (Ragusa) nella serata di giovedì: due cuginetti di 11 e 12 anni sono stati travolti da un Suv davanti casa. Uno è morto sul colpo, l’altro è gravissimo. L'uomo alla guida del mezzo è stato arrestato dalla polizia per omicidio stradale aggravato: è risultato positivo all'assunzione di droga e alcol.Continua a leggere

Effetto Draghi : spread in picchiata Sotto 240. L’euro scende Sotto 1 - 12 - Borsa +2% : Il numero uno della Bce è intervenuto al Forum di Sintra, confermando le prospettive deboli per l'economia e sottolineando che il Qe ha ancora considerevole spazio a disposizione oltre a tornare a parlare di possibili ulteriori tagli dei tassi di interesse. A Piazza Affari acquisti generalizzaati, vendite solo su St dopo la riduzione delle stime di Huawei, in calo Ubi Banca. Sale il Creval dopo il piano...

Effetto mini-condono : cancellate cartelle per oltre 32 miliardi - azzerate quelle Sotto 1.000 euro : Trentadue miliardi di debiti fiscali cancellati a oltre 12 milioni di contribuenti. Sono tutte cartelle di piccolo importo, sotto i mille euro, emesse anche quasi vent?anni fa, fra il 2000 e il...

Palermo : al volante Sotto effetto dell'alcol - 30 multe in cinque mesi : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - Sono già trenta, a Palermo, le multe elevate dalla polizia municipale per guida in stato di ebbrezza. Un dato che, sottolineano da via Dogali, "può diventare allarmante e va seguito con attenzione, se rapportato al 2018 quando nell'intero anno solare sono state commina

“Scene gravissime”. La denuncia che fa tremare il Grande Fratello. “Una violenza inaudita. Era Sotto effetto di stupefacenti?” : Ieri sera è successo davvero di tutto durante l’ottava puntata del Grande Fratello. Per chi non lo sapesse infatti, l’ex fidanzato di Francesca De André è entrato dopo che Alessandra, migliore amica della gieffina, ha confermato il suo tradimento. Come due settimane fa, Giorgio è sembrato molto su di giri, troppo forse, quasi “alterato”, dirà poi qualcuno sui social: nega il tradimento, lo ammette, poi lo nega ancora e così via. E si avvicina ...

Un tecnico ripara uno strumento musicale degli anni '60. E finisce Sotto effetto di Lsd per 9 ore : Eliot Curtis, manager dell’emittente californiana KPIX, ha trovato un vecchio modello di Buchla 100 (uno dei sintetizzatori analogici più usati dai musicisti) in un’aula dell’Università di East Bay, a San Francisco. Curtis ha portato a casa lo strumento, dimenticato in quella stanza da decenni, per aggiustarlo e toccandolo è rimasto coinvolto in un trip psichedelico a causa dell’LSD rimasta ...