meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) () – Anche ‘Sempre Avanti’, l’area che fa capo a Roberto Giachetti, è contraria alla separazione dei ruoli. “La nostra posizione è sempre la stessa. Siamo in minoranza -dice Luciano Nobili- perchè la pensiamo diversamente. Abbiamo fatto un congresso cercando di far emergere questo grande pericolo per la nostra idea diDemocratico: la coincidenza tra il segretario e il candidato premier è il Dna del nostro, ci ha permesso di cambiare la politica italiana, di fare finalmente come avviene nelle altre democrazie occidentali e di coinvolgere i nostri elettori delegando a loro la scelta con le primarie, che altrimenti perdono il loro senso”, argomenta Nobili. La coincidenza tra segretario e candidato premier “è il cuore della vocazione maggioritaria chenell’ultima direzione ha detto di voler rire per ...

TV7Benevento : Pd: domani Zingaretti lancia riforma partito, tensioni su modifica Statuto/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Pd: domani Zingaretti lancia riforma partito, tensioni su modifica Statuto/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Pd: domani Zingaretti lancia riforma partito, tensioni su modifica Statuto/Adnkronos... -