PC Engine Core Grafx mini tra dettagli sulla data di uscita e la line-up di giochi

(Di venerdì 12 luglio 2019) Konami Digital Entertainment ha rivelato ulterioriconsole PCche includono la-up deiinclusi e idel pre-order. La versione compatta della classica console del 1987 avrà una selezione totale di 50del passato che saranno presenti nel Turbo-16 e nel PC. Ecco il comunicato ufficiale:La console sarà disponibile in esclusiva su Amazon a €89.99 dal 19 marzo 2020. Con la possibilità per gli utenti Amazon Prime di prenotarlo in esclusiva dal 15 luglio.Leggi altro...

