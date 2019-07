Paolo Janacci | cantautore capace di unire mestiere e ironia nel nuovo singolo “Canterò”

domanipress

(Di venerdì 12 luglio 2019) Esce oggi sulle piattaforme digitali e lunedì su youtube,il brano con cui, per la prima volta,Jannacci debutta nei panni di, dopo aver costruito nel tempo un’importante e significativa carriera da pianista, avviata prima accanto al padre Enzo e proseguita con grande successo nel mondo del Jazz e attraverso diverse importanti collaborazioni con artisti del mondo pop e hip hop (J Ax fra tutti…).è il primo passo diunviaggio che si concretizzerà con unimportante progetto discografico che uscirà dopo l’estate per Ala Bianca. Il brano rappresenta un autentico ed originale debutto d’autore, grazie anche alla scrittura a quattro mani con il giornalista-scrittore Michele Serra in qualità di coautore delle liriche. Il video, in uscita lunedì per la regia di Luca Tartaglia, mette in luce l’empatia diJannacci davanti all’obiettivo, dove ...