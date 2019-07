Lucano e le casa a Beppe Fiorello pagata coi soldi per i migranti

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Michel Dessì Idestinati ai profughi usati per ristrutturare ladata ae alla sua troupe che si trovavano a Riace per girare il film sulla vita di Mimmoa spese dello Stato nelladestinata agli immigrati di Riace (guarda il video). Sì, l’attore che avrebbe dovuto interpretare il sindaco dell'accoglienza Mimmonella fiction (oggi sospesa) Tutto il mondo è paese finisce, a sua insaputa, tra le carte dell’inchiesta "Xenia" che, nell’ottobre del 2018 con l’arresto di, ha smantellato il "modello Riace". L'accoglienza, nel piccolo paese in provincia di Reggio Calabria, non era destinata solo agli immigrati, ma anche agli amici e ai conoscenti dell’ex sindaco. Tutti potevano dormire e vivere gratis nelle case in uso allo Sparar e inserite nel database della Prefettura di Reggio Calabria. Case che avrebbero ...

ErasmoPartenope : RT @RN_Inchieste: Riace, le case dei migranti alla troupe della fiction su Mimmo Lucano. A Fiorello Casa 'Lucia', con parquet, clima e tre… - LuisaModel : RT @RN_Inchieste: Riace, le case dei migranti alla troupe della fiction su Mimmo Lucano. A Fiorello Casa 'Lucia', con parquet, clima e tre… - alessan63456465 : RT @RN_Inchieste: Riace, le case dei migranti alla troupe della fiction su Mimmo Lucano. A Fiorello Casa 'Lucia', con parquet, clima e tre… -