Info | scaletta e ingressi per il concerto dei Muse a Milano il 12 e 13 luglio

LAURA PAUSINI E BIAGIO ANTONACCI - CONCERTO FIRENZE/ 8 luglio - scaletta e Info utili : CONCERTO LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI: stasera, lunedì 8 luglio,all'Artemio Franchi di FIRENZE grande attesa per l'evento. Ecco tutte le info per arrivare.

Info utili e scaletta per i concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Milano il 4 e 5 luglio : ritiro biglietti e indicazioni : Dopo Bari e Roma, i concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Milano sono pronti ad accogliere una nuova carica di fan desiderosi di vedere di cosa siano capaci sul palco, in due, e con una scaletta di brani che fanno parte della storia della musica italiana. L'orario di apertura della biglietteria è previsto per le ore 11, con l'erogazione dei biglietti acquistati con l'opzione di ritiro sul luogo dell'evento, mentre il controllo ...

Kiss - concerto Ippodromo Snai San Siro Milano 2019/ Info - biglietti e scaletta : concerto Kiss Ippodromo Snai di San Siro a Milano: grande attesa tra i fan, Info biglietti ancora in vendita, scaletta e tante altre curiosità

Concerto Radio Italia Live Palermo 2019 : scaletta artisti - diretta tv e Info : Concerto Radio Italia Live Palermo 2019: scaletta artisti, diretta tv e info Oggi sabato 29 giugno 2019 l’ottava edizione del Concertone di Radio Italia Live andrà in scena al Foro Italico di Palermo. Nel 2017 l’evento totalmente gratuito vide la partecipazione di oltre 150mila persone. Concerto Radio Italia Live: una scaletta d’eccezione Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu presenteranno la serata che vedrà alternarsi sul palco Achille ...

Scaletta e ingressi per il concerto di Ligabue a Milano - Info viabilità per raggiungere San Siro : Il concerto di Ligabue a Milano arriva a San Siro il 28 giugno. Il rocker di Correggio è pronto a salire sul palco della Scala del Rock dopo 22 anni esatti dal suo debutto, in quel lontano 1997 nel quale suonò per la prima volta al Meazza. La Scaletta sarà quella che l'artista ha già portato nelle precedenti date, l'ultima delle quali allo Stadio Franchi di Firenze dopo quelle di Bari, Messina e Pescara. Non mancheranno i grandi successi di ...

Scaletta di Calcutta a Rock in Roma - ultimi biglietti e Info utili sul concerto all’Ippodromo delle Capannelle : È il giorno di Calcutta a Rock in Roma. Questa sera, giovedì 27 giugno, l'appuntamento con il live di Calcutta è alle 21,30 all’Ippodromo delle Capannelle e in diretta su Rai Radio2, che si conferma radio ufficiale del Rock in Roma. Per il concerto di Calcutta a Rock in Roma sono disponibili in prevendita gli ultimi biglietti al prezzo di 28,75 euro per posto unico intero non numerato. La location non consente l'acquisto di biglietti per ...

Il Volo all’Auditorium Parco della Musica di Roma - Info scaletta e ultimi biglietti : Il Volo all'Auditorium Parco della Musica di Roma, stasera, per un concerto alla Cavea. Il tour segue il rilascio dell'album Musica, successivo al terzo posto de Il Volo al Festival di Sanremo 2019 con la canzone Musica Che Resta, alle spalle di Mahmood e di Ultimo. Piero Barone, Gianluca Ginoble ed Ignazio Boschetto festeggiano quest'anno i loro primi 10 anni di carriera, tanti sono quelli trascorsi dall'avventura televisiva di Ti Lascio Una ...

Scaletta e ingressi per il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Bari - Info orari e indicazioni : Il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Bari apre il tour congiunto che si concluderà il 1° agosto a Cagliari. Parte così la tournée che i due artisti ed amici hanno pensato per trascorrere un po' di tempo insieme e per il quale hanno rilasciato un brano inedito in radio che farà parte della tracklist del nuovo album di Biagio Antonacci. La biglietteria sarà aperta a cominciare dalle ore 11, per il ritiro dei biglietti omaggio e ...

Scaletta e ingressi per i concerti di Vasco Rossi a Cagliari il 18 e 19 giugno - Info orari e restrizioni : Dopo molto attendere, arrivano i concerti di Vasco Rossi a Cagliari il 18 e 19 giugno per il doppio appuntamento alla Arena in Fiera del capoluogo sardo dal quale manca ormai da un decennio. La biglietteria apre i battenti alle ore 11 per il ritiro delle buste Vivaticket e dei pacchetti VIP, mentre il ritiro degli accrediti avrà inizio dalle ore 17. La biglietteria, situata in Viale Diaz, resterà aperta fino all'inizio del concerto. ...

Scaletta e ingressi per il concerto di Ed Sheeran allo Stadio Olimpico di Roma : Info orari e restrizioni : Archiviato il successo di Firenze Rocks, arriva il concerto di Ed Sheeran allo Stadio Olimpico di Roma. L'artista di Divide è quindi pronto a tornare sul palco con un nuovo show che prevede l'esecuzione dei brani dell'ultimo album ma anche di quelli che ha interpretato nel corso della sua carriera. Gli ultimi biglietti per assistere al concerto sono ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati, con ritiro dei tagliandi ...

Scaletta e ingressi per il concerto di Ligabue a Bari - Info nuovi settori - orari e indicazioni stradali : Il concerto di Ligabue a Bari apre ufficialmente l'annata di live che l'artista di Correggio ha pensato per Start, il suo ultimo album di inediti rilasciato l'8 marzo scorso e dal quale ha appena estratto Polvere di stelle come ultimo singolo. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 ma l'organizzazione consiglia di arrivare con un certo anticipo per favorire le operazioni di accesso, probabilmente rallentate dopo la rimodulazione degli ordini ...

Ligabue - concerto Bari 2019/ Start Tour : scaletta - Info e biglietti - 14 giugno - : Ligabue, concerto di Bari, lo Start Tour al via oggi, 14 giugno 2019: scaletta, info e biglietti della prima tappa in scena in Puglia

Scaletta e ingressi per il concerto di Francesco Renga a Taormina : Info biglietti e orari : Le Scaletta del concerto di Francesco Renga a Taormina anticipa il tour che l'artista bresciano terrà nei teatri a cominciare dalle prime settimane autunnali. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21, ma è consigliabile arrivare sul luogo dell'evento con un certo anticipo per consentire l'accesso agevole al luogo dello spettacolo. Coloro che sono già in possesso del biglietto possono già presentarsi ai varchi per l'accesso, mentre ...

Scaletta - biglietti e Informazioni per il concerto dei Tool a Firenze Rocks : L'arrivo dei Tool a Firenze Rocks è tra gli eventi più attesi del 2019, ma dobbiamo ricordare che la squadra di Maynard James Keenan detiene il primato per i tempi biblici con i quali ha annunciato l'uscita del nuovo album, prevista per il 30 agosto e anticipata dall'esecuzione di due brani inediti anche nel tour europeo. Il loro arrivo sul palco è previsto per le 21:45, dopo lo show degli Smashing Pumpkins e dei Dream Theater. I biglietti ...