Groupe PSA e VINCI | nuovo step per la guida autonoma

Groupe PSA Italia : risultati in crescita anche a maggio : Dopo aver chiuso il primo quadrimestre con una quota di mercato record, anche a maggio Groupe PSA conferma la tendenza in decisa e costante crescita. Infatti, a maggio, ha immatricolato in Italia 33.398 vetture e veicoli commerciali dei marchi Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot, pari a una quota di mercato del 15,6%, guadagnando quasi […]

Groupe PSA ad Autopromotec con Distrigo ed Eurorepar : Ad Autopromotec, a Bologna fino al 26 maggio, Groupe PSA presenta la propria strategia di distribuzione Distrigo e la rete multimarca Eurorepar Car Service. L'obiettivo di Groupe PSA nel settore aftermarket è rispondere ai bisogni del post-vendita di tutti i clienti nel mondo, qualunque sia il loro budget, l'anzianità e la marca dell'auto posseduta. Per […]

Groupe PSA inaugura SPOTICAR - nuovo marchio commerciale per i veicoli d'occasione : Un marchio commerciale unico per l'usato dei Brand generalisti di Groupe PSA lanciato in 11 paesi europei nel 2019 a partire...