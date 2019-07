Flavio Roma al Mattino | “James assist-man dal grande sinistro | ma un po’ rosicone”

ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2019) È James Rodriguez il tormentone del mercato del Napoli, il calciatore colombiano che ha fatto bella mostra di sé in Copa America, per cui Real Madrid e De Laurentiis portano avanti un serrato braccio di ferro. Bruno Majorano suldi oggi ha intervistato l’ex portiere, compagno di James al Monaco nel 2013-14. Lui stesso spiega che era il “bersaglio” preferito del colombiano, che lo costringeva a rimanere in campo dopo ogni allenamento per migliorare ancora il suo. L’italiano fa un ritratto lusinghiero del campione colombiano dalirresistibile,-man ma non solo, perché oltre a voler mettere gli altri in condizione di fare gol “gli piace buttarsi nell’area avversaria e fare gol. Tanti gol” Poi da conoscitore sia di James che di Ancelotti (ha giocato anche nel Milan) commenta la coppia che potrebbe riformarsi al ...

