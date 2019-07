Domani | contro il Benevento | tra i pali ci sarà Karnezis

Indiscrezione Sportmediaset – Icardi-Napoli - Domani incontro ADL-Wanda Nara per superare la Juve! Le cifre : Indiscrezione Sportmediaset, incontro ADL-Wanda Nara Sportmediaset riporta una clamorosa Indiscrezione di mercato su Icardi, riguarda un probabile incontro domani tra De Laurentiis e Wanda Nara moglie ed agente di Mauro Icardi. Inter news – Mauro Icardi non rientra più nei piani dell’Inter e come riporta Sport Mediaset, la Juve è ancora solo un’ipotesi. I club nerazzurro non hanno alcuna intenzione di farsi prendere ...

SportMediaset : Domani incontro De Laurentiis-Wanda Nara : Ultimissime di mercato: SportMediaset rilancia la pista Mauro Icardi per il Napoli. Secondo Marco Barzaghi, inviato dell’emittente sull’Inter, il club azzurro starebbe per riempire il posto vacante in attacco. Si apre una nuova possibilità per l’argentino, il presidente De Laurentiis sarebbe pronto al tutto per tutto per convincerlo a scegliere Napoli e non la Juventus. SportMediaset ci proverà Domani in un incontro ...

Universiadi - Gattuso : “Domani tutti a sostenere l’Italia. Giocheremo contro la squadra favorita” : “Domani tutti all’Arechi a sostenere gli azzurrini che incontreranno il Giappone”. Non è uno qualunque a dirlo ma uno che si chiama Gennaro Gattuso: prima di diventare un cardine del Milan pigliatutto, ‘Ringhio’ ha vestito la maglia della Salernitana. Veniva dall’esperienza dei Rangers, dopo aver iniziato a Perugia. Era la stagione ‘98-99: Gattuso giocò 25 partite a Salerno, poi volò al Milan. Universiadi, Italia maschile in semifinale: ...

De Laurentiis è arrivato a Dimaro. Sarà presente Domani all’incontro con i tifosi : Aurelio De Laurentiis ha raggiunto poco fa Dimaro, dove il Napoli è impegnato nel ritiro precampionato. Il presidente è arrivato a bordo di un van dai vetri oscurati allo Sport Hotel Rosatti, dove alloggiano i calciatori azzurri. Ad accompagnarlo, l’amministratore Andrea Chiavelli. Il presidente Sarà presente al primo incontro ufficiale con i tifosi previsto domani sera alle 21.15 al centro congressi di Folgarida. Sarà al fianco di Ancelotti e ...

Softball - Europei 2019 : Italia in finale! Gran Bretagna sconfitta 7-0 - Domani l’ultimo atto contro l’Olanda : La Nazionale Italiana di Softball è in finale degli Europei 2019! Questo il verdetto scaturito dall’incontro di questa sera contro la Gran Bretagna, formazione rivelazione del torneo, e sconfitta con un netto 7-0. Pronti via e le azzurre passano in vantaggio con il fuoricampo di Amanda Fama, mentre nel secondo inning è Andrea Howard a replicare, per un 2-0 arrivato senza concedere valide. Nel terzo parziale è poi Erika Piancastelli, tra le ...

Universiade - parla Ungaro - capitano degli azzurrini : “tifosi italiani stateci vicini e venite allo stadio Domani a Cava contro l’Ucraina” : “Entrare al San Paolo gremito ieri sera per la cerimonia d’apertura e trovarsi davanti a tutta quella gente è stata un’emozione che non si può descrivere. Immaginare di giocare davanti a tante persone dà ancora più motivazione: l’unione fa la forza e quindi tifosi di Cava e chiunque possa venire… stateci vicini! venite domani allo stadio, il nostro sogno può continuare e insieme si sogna meglio!”. Un appello fatto di cuore e ...

Concluso incontro Milan-Fiorentina per Veretout. Domani tocca al Napoli : Terminato l’incontro tra il Milan e la Fiorentina per Veretout. Il calciatore francese che è tra le scelte del Napoli, ma conteso con i rossoneri. Come riferisce Gianluca Di Marzio erano presenti per i rossoneri Maldini e Massara e per i viola Pradè e Barone. È stato solo un incontro interlocutorio tra le parti, in cui sono state esposte le posizioni, nulla è stato deciso. Domani è invece il turno di Giuntoli di incontrare Pradè per lo ...

Domani collegio a Bruxelles - Juncker e Moscovici verso lo stop a procedura di infrazione contro l’Italia : La Commissione europea discutera' Domani della procedura per deficit eccessivo basata sul debito nei confronti dell'Italia. La riunione del collegio, inizialmente fissata per oggi a Strasburgo, e' stata rinviata dopo la decisione dei leader di aggiornare il vertice straordinario sulle nomine. Il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e il commissario Pierre Moscovici intendono adottare un'attitudine favorevole nei confronti del ...

Domani collegio a Bruxelles - Juncker e Moscovici per stop a procedura infrazione contro l’Italia : La Commissione europea discutera' Domani della procedura per deficit eccessivo basata sul debito nei confronti dell'Italia. La riunione del collegio, inizialmente fissata per oggi a Strasburgo, e' stata rinviata dopo la decisione dei leader di aggiornare il vertice straordinario sulle nomine. Il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e il commissario Pierre Moscovici intendono adottare un'attitudine favorevole nei confronti del ...

Nomine UE - vertice rinviato a Domani<br> L'Italia contro il "pacchetto Osaka" : PROSEGUI LA LETTURANomine UE, vertice rinviato a domani L'Italia contro il "pacchetto Osaka" é stato pubblicato su Polisblog.it alle 13:01 di Monday 01 July 2019

Contro il caldo africano arriva lo sconto sulle birre artigianali : da Domani il Made in Italy costerà meno : “Con il grande caldo arriva lo sconto per le birre artigianali, grazie al taglio del 40% delle accise sulle produzioni dei microbirrifici che spingono l’aumento degli acquisti Made in Italy“. E’ quanto annuncia la Coldiretti in riferimento all’entrata in vigore domani, lunedì 1 luglio, del Decreto inserito nella Legge di Bilancio 2019 che prevede un alleggerimento del peso del fisco per chi produce fino a 10mila ...

Volleyball Nations League - Domani scatta l’ultimo round : esordio contro il Canada per l’Italia : La Nazionale italiana maschile domani sfida il Canada nel match d’esordio del quinto round della Volleyball Nations League Prende il via domani l’ultimo round della Volleyball Nations League. La quinta settimana sarà cruciale per stabilire le prime cinque posizioni in classifica generale e, quindi, quali squadre accederanno alla Final Six che si terrà a Chicago dal 10 al 14 luglio. Al termine dei primi quattro weekend di gare gli ...

“Le Aree Protette della Calabria e il turismo sostenibile” : Domani l’incontro a Scilla : Lo scenario incantevole del Castello Ruffo di Scilla è la location scelta per presentare gli interventi in itinere nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, nell’ambito del POR 2014-2020. L’evento, rientra in una due giorni (25 e 26 giugno) più ampia che coinvolge i quattro Parchi calabresi dove verranno illustrate le azioni della Regione Calabria per la valorizzazione delle Aree Protette Calabresi, anche attraverso un piano di marketing territoriale ...

Formula 1 – Vettel - il ricorso e l’incontro con i commissari : “ecco cosa accadrà Domani” : Sebastian Vettel torna a parlare della penalità ricevuta a Montreal: le parole del tedesco della Ferrari dal Paul Ricard Al Paul Ricard il tema principale è la penalizzazione di Sebastian Vettel a Montreal: poche le domande dedicate al nuovo weekend di gara che inizierà domani con le prime sessioni di prove libere del Gp di Francia. Dopo i piloti in conferenza stampa e le affermazioni di Verstappen su quanto accaduto in Canada, anche il ...