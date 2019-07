Audio | testo e traduzione di I Fell In Love With The Devil di Avril Lavigne | una ballata

optimaitalia

(Di venerdì 12 luglio 2019) IInThediè in rotazione radiofonica da oggi, 12 luglio, come nuovo estratto dal disco Head Above Water, la sesta prova in studio della cantante canadese. Immaginare la ragazzina briosa di Complicated alle prese con diavoli e angeli può far sorridere, specialmente in un 2019 in cui anche i Greta Van Fleet hanno scomodato Satana per il singolor, Leaver, ma in questo caso l'inferno contenuto in quei fraseggi di pianoforte è il cuore infranto e prigioniero di un loop. Il disco, uscito a febbraio, era tra i più attesi dell'anno, se consideriamo cheera ferma discograficamente al 2013 con l'album omonimo, e negli anni ha dovuto affrontare la malattia di Lyme. Un demone, quindi, con il quale ha dovuto fare i conti e che ha tradotto in parole e musica in Head Above Water, un'opera introspettiva e forte nella ...

