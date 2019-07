World of Wacraft | un fan ha ricreato parti del gioco utilizzando Unreal Engine 4

eurogamer

(Di giovedì 11 luglio 2019)of Warcraft si distingue dagli altri MMO non solo per la quantità di contenuti che Blizzard sforna regolarmente, ma anche per la sua grafica da "cartoon" che si porta dietro da 15 anni.Tuttavia qualcuno ha pensato di ricreare parte delle aree di4 ed il risultato è alquanto spettacolare. Dal 2015 Daniel L si è prodigato nel realizzare alcune regioni diof Warcraft e nei due video pubblicati su YouTube possiamo dare uno sguardo a Marche Occidentali, Boscovespro e Durotar. Oltre a questo il fan haanni fa anche Borgodoro.Molte di queste zone sono state rifatte tendono tutte verso il realismo. All'interno di Durotar alcuni luoghi hanno mantenuto il look da cartoon, ma il lavoro fatto da Daniel è ineccepibile. Ovviamente ilperde della sua magia con tutto questo realismo, ma resta il fatto che il lavoro è impressionante, soprattutto ...