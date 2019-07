Strudel di mele al profumo di cannella dietetico

cosacucino.myblog

(Di giovedì 11 luglio 2019)dialdiIngredientiDolcificante aspartame Limone scorza 1 numero Mela 5 numero Tuorlo 1 numero Sesamo Pasta sfoglia (rotoli) 1 – Gelato Preparazione Stendete con un matterello una confezione di pasta sfoglia fresca, in modo da ottenere una sfoglia sottile. Grattugiatela buccia di un limone non trattato; sbucciate 5golden o renette, tagliatele a metà, eliminate il torsolo e riducetele a fettine sottili. Mettetele in una ciotola con la scorza grattugiata, un pizzico di semi di sesamo, abbondantegrattugiata e con dolcificante a base di aspartame nelle dosi indicate sulla confezione (si trova in vendita nei supermercati nel reparto degli zuccheri oppure nelle farmacie) e mescolate bene. Se non volete usare il dolcificante, in alternativa potete spalmare la sfoglia con un velo di marmellata senza zucchero. Sistemate il ...

44piatti : Strudel di mele - LaVale8 : RT @taniacips: X la serie 'cucinare scaduto' ho fatto uno strudel con mele avvizzite in frigo dalle guerre puniche e pasta sfoglia scaduta… - taniacips : X la serie 'cucinare scaduto' ho fatto uno strudel con mele avvizzite in frigo dalle guerre puniche e pasta sfoglia… -