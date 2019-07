Strada spianata per Samsung Galaxy Note 9 no brand Italia | N960FXXS3CSFC di luglio 2019

optimaitalia

(Di giovedì 11 luglio 2019) Ieri 10vi avevamo parlato dell'avvio del roll-out dell'aggiornamento diper i9 in alcuni Paesi, ed oggi siamo qui pronti ad informarvi che la serie firmware, che contiene anch'essa la patch di sicurezza del mese in corso, è disponibile per i modelli no(potrete scaricare il pacchetto da questa pagina, per eventuale procedere all'installazione manuale tramite tool non ufficiale Odin, sempre che siate ben consapevoli dei rischi che potreste correre). L'upgrade è contrassegnato dal CSC N960FOXM3CSF9, oltre che dalla CHANGELIST 16141281 e da una date build risalente al 26 giugno. La patch di sicurezza disi occupa di correggere 10 vulnerabilità di livello critico dell'OS Android, e 13 del sistema proprietario del colosso di Seul. Stando a quanto si evince dalle prime indiscrezioni riportate da una fonte ...

