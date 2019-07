Ruspe a Borgo Mezzanone | smantellate nuove baracche

ilgiornale

(Di giovedì 11 luglio 2019) Giorgia Baroncini Trentacinquedove venivano svolte attività commerciali illecite sono state abbattute. Il ministro Salvini: "Nessuna tolleranza. Dalle parole ai fatti" Tornano in azione lenell'insediamento abusivo di. Questa mattina sono statele strutture abusive utilizzate come case per i migranti, ma anche come luoghi illegali di ritrovo. Dall'inizio dell'anno è la quarta volta che leentrano in azione nel ghetto con l'obiettivo di eliminare in modo definitivo l'insediamento. L'area si trova su una ex pista dell'Aeronautica, accanto al centro accoglienza richiedenti asilo (Cara), e già in passato è stata smantellata e sgomberata più volte per poi tornare a sorgere. "Avanti con leper il definitivo smantellamento dell’insediamento abusivo, come abbiamo già fatto a San Ferdinando. Nessuna tolleranza per l’illegalità. ...

rep_bari : Migranti, smantellate 35 baracche nel ghetto di Borgo Mezzanone. Salvini: 'Avanti con le ruspe' [news aggiornata al… - FeniceArde : RT @JigginoRuss: Per la quarta volta da febbraio, oggi di nuovo ruspe e polizia per sgomberare e distruggere gli alloggi delle persone che… - SaluzzoMigrante : Ruspe in azione, abbattuto il ghetto di Borgo Mezzanone -