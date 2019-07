Omicidio Roberta Ragusa | Cassazione conferma 20 anni a Logli

blogo

(Di giovedì 11 luglio 2019) La Corte dihato i 20di reclusione per Antonio, accusato di aver ucciso e poi distrutto il cadavere della moglie. La donna è scomparsa dalla sua casa di Gello, a San Giuliano Terme (Pisa) nel 2012 e non è stata mai più ritrovata. Laha ritenuto inammissibile il ricorso della difesa dindo così la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze nel 2018.Antonioha atteso la sentenza in una località segreta in provincia di Pisa assieme alla nuova compagna, l’ex amante Sara Calzolaio, e alla figlia minore. Appreso dell’inammissibilità del ricorso, si sarebbe così sfogato: "Non è giusto, non ho fatto niente, non capisco perché". A Gello, invece, nella villa di famiglia, c’erano il figlio maggiore e i genitori dell’uomo, che nelle prossime ore si costituirà per scontare la pena. Lacrime di gioia per i ...

Agenzia_Ansa : Caso #Ragusa, la Cassazione conferma la condanna a 20 anni di reclusione per il marito Antonio Logli, accusato dell… - SkyTG24 : Omicidio Roberta Ragusa, Cassazione conferma: 20 anni al marito - Unomattina : La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei legali di Antonio Logli condannandolo definitivamente a 20 anni… -