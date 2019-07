Lode alla diversità

Amadeus papà orgoglioso alla laurea «con Lode» della figlia Alice : Alice Sebastiani, primogenita di AmadeusAlice Sebastiani, primogenita di AmadeusAlice Sebastiani, primogenita di AmadeusAlice Sebastiani, primogenita di AmadeusAlice Sebastiani, primogenita di AmadeusAlice Sebastiani, primogenita di AmadeusAlice Sebastiani, primogenita di AmadeusÈ un mese speciale per Amadeus. Il conduttore Rai il prossimo 12 luglio sposerà (di nuovo) Giovanna Civitillo, stavolta con rito religioso. Ma intanto c’è da ...

Ponte Morandi - l'ingegnere : "Doveva espLodere nel 2003 - ma poi...". Come si è arrivati alla strage di Genova : Danilo Coppe è l'ingegnere fra i massimi esperti internazionali di esplosivi che ha curato il progetto della demolizione del Ponte Morandi. "Nel 2003 mi avevano chiesto un progetto per demolire il Morandi, feci un preventivo, ma non se ne fece nulla. Mi chiamarono non perché il Ponte fosse instabile

Genova si prepara alla demolizione del Ponte Morandi : espLoderà più di una tonnellata di dinamite - la città rischia il caos : Ci vorranno 6 secondi, venerdi’ alle 9, per fare cadere le pile 10 e 11 del Ponte Morandi con l’ esplosione di oltre una tonnellata di dinamite. Ma l’operazione comportera’ una serie di chiusure di autostrada (casello di Genova Ovest), strade e limitazioni alla ferrovia, a partire dalle 7 del mattino, che potrebbe mandare in tilt la citta’ per tutta la giornata. Per questo sono state prese misure straordinarie della ...

EspLode un altro caso alla Roma : è guerra aperta tra Totti e Bandini : Nella Roma Esplode un altro caso dopo quello che ha coinvolto De Rossi. Stavolta riguarda Francesco Totti, che starebbe pensando di lasciare il club. Il capitano giallorosso si sente “un ospite indesiderato in casa propria”, scrive Repubblica. Qualche giorno fa ha declinato l’invito a partecipare al summit londinese con Pallotta, i dirigenti della Roma e il nuovo allenatore Fonseca e ha anche fatto sapere di non essere più ...

Memphis - nero ucciso dalla polizia con 20 colpi : espLode la rabbia Video |Le immagini : Già 25 gli agenti feriti nel corso degli scontri proseguiti per tutta la notte. La vittima fuggiva dal controllo di una pattuglia: contro di lui sparati 20 colpi

“È amore tra i due”. Lasse e Sara : il gossip espLode dopo ‘Ballando’ : A Ballando con le stelle hanno trionfato Sara di Vaira e Lasse Matberg. La ballerina e l’influencer norvegese hanno conquistato il cuore di tutti i telespettatori della trasmissione di Rai Uno, ma tra i due potrebbe esserci qualcosa di più. Ad immortalare il loro affiatamento sono infatti i social network. I due sono infatti apparsi molto affiatati non solo durante il programma, ma anche sui social network, dove si sono mostrati praticamente ...

Pacco bomba espLode a Lione : 13 feriti |Caccia a un uomo - antiterrorismo indagaMacron : "È un attacco alla città" : La deflagrazione in una via pedonale della città francese. Sembra che a depositare l'ordigno sia stato un uomo poi fuggito in bicicletta

Lione - espLode pacco bomba : almeno 8 feriti<br>Macron : "È un attacco alla città" : ...

EspLode Stipendiopoli in LazioIncarichi dalla Regione ai Comuni : Politici, consiglieri comunali e municipali di Roma e di paesi della provincia: collezionano incarichi istituzionali ma sono anche dipendenti a tempo determinato nel Consiglio della Regione Lazio, assunti per supportare la politica. Ecco tutti i nomi della Stipendiopoli del Lazio, legalizzata dalla perversione della burocrazia che, con la legge 267 del 2000, permette di giustificare eventuali assenze come "permessi istituzionali" Segui ...