Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato? Amicizia in crisi | il rumor

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis amicizia in bilico : Non si conoscono i veri motivi della fine dell’amicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia le due, amiche inseparabili dai tempi in cui erano veline a “Striscia la notizia” sia calato il gelo, nonostante dei progetti imprenditoriali comuni, infatti avevano avviato un progetto imprenditoriale insieme nel campo del fitness, pubblicizzato sui rispettivi profili “Instagram” sembra che il progetto si sia anche arenato. Anche sui ...

Elisabetta Canalis - il post commovente per la figlia e la madre su Instagram : Elisabetta Canalis commuove i follower con un post pubblicato su Instagram e dedicato alla madre e alla figlia. La showgirl sarda ormai da anni vive a Los Angeles, ma non ha mai dimenticato il legame con la sua terra d’origine, la Sardegna. Per questo appena può torna ad Alghero per trascorrere un po’ di tempo con la famiglia. Anche quest’anno la Canalis è sbarcata in Italia insieme alla piccola Skyler Eva per trascorrere le vacanze estive ...

Elisabetta Canalis in Sardegna! Ma la figlia Skyler Eva e sua madre rubano tutta la scena : È di qualche giorno fa la notizia che Elisabetta Canalis è riuscita a vincere la causa che la vedeva contrapposta a un’azienda di intimo con cui aveva lavorato per una campagna nel 2013. In quell’occasione la ex Velina mora di Striscia la Notizia era stata pagata circa 110mila euro per posare in intimo, ma l’azienda aveva deciso di sfruttare la sua immagine anche dopo la scadenza del contratto, come ricostruisce Il Mattino. Siccome chiunque ...

Elisabetta Canalis vince la causa contro un marchio di intimo per le foto ‘senza testa’ : “Trattata alla stregua di un manichino“: questa la sentenza del Tribunale di Milano che ha dato ragione a Elisabetta Canalis in merito al suo contenzioso con un’azienda di intimo italiana che, da ormai diversi anni, stava continuando a usare la sua immagine per promuovere i propri prodotti nonostante il contratto fosse scaduto. Come spiega Il fatto quotidiano, il Tribunale meneghino ha condannato la società produttrice di ...

Elisabetta Canalis vince la causa contro Lormar : "Trattata come un manichino" : La Lormar dovrà risarcire con ben 160 mila euro Elisabetta Canalis dopo aver sfruttato la sua immagine, senza consenso.