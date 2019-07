Contributo per il risparmio energetico | Quarrella sollecita il sindaco di Ispica

Ambiente - Fico : “Contributo di tutti per la salvaguardia dell’ecosistema” : “Oggi è la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Un momento per ribadire l’impegno che ci deve vedere tutti coinvolti, cittadini e istituzioni, a dare il nostro consapevole e quotidiano contributo per la salvaguardia dell’ecosistema. Come ce lo hanno chiesto le voci, i sorrisi e l’entusiasmo dei tanti ragazzi scesi nelle scorse settimane in piazza, nelle città di tutto il mondo, per la tutela del nostro pianeta“. Così il presidente della ...

Sostenibilità : ANBI annuncia i certificati blu per il Contributo dei consorzi di bonifica : In occasione della prossima Assemblea Nazionale ad inizio Luglio, ANBI lancerà “i certificati blu” per attestare il contributo dell’azione dei consorzi di bonifica in tema di Sostenibilità, tra cui i servizi ecosistemici, assicurati dall’irrigazione, che non è solo un indispensabile fattore produttivo per l’agricoltura di qualità, ma un importante strumento per l’equilibrio ambientale. L’anticipazione è di Massimo Gargano, Direttore Generale ...

Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima - CIB : “L’agricoltura è pronta a dare il proprio Contributo” : CIB ha partecipato alla consultazione pubblica, indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico, sul Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Il Consorzio ha rappresentato, con i propri commenti e proposte, gli oltre 850 soci che costituiscono un patrimonio di 1600 impianti agricoli di digestione anaerobica sui circa 2000 installati in Italia. Il PNIEC 2019, si spiega in una nota, “è un’importante occasione per ...