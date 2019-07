Con Google Lens le “cose” si fanno “strane” nel New York Times di oggi

Su Google Maps debuttano gli sConti per i ristoranti nei dintorni : Google Maps introduce a partire dall'India una nuova funzione che consente di ottenere uno sconto presso i ristoranti nei dintorni: scopriamo come funziona mentre aspettiamo di sapere se arriverà anche in Europa. L'articolo Su Google Maps debuttano gli sconti per i ristoranti nei dintorni proviene da TuttoAndroid.

Scatti una foto e Google Translate traduce : ora riConosce 88 lingue : (foto: Google) Google Translate migliora ancora e aggiunge ben sessanta nuove lingue all’app che sfrutta la fotocamera digitale dello smartphone per inquadrare un testo e tradurlo all’istante mostrando il risultato in realtà aumentata sempre sul display. Il segreto? L’intelligenza artificiale e nello specifico la Neural Machine Translation (Nmt) che ha ridotto gli errori del 55-85% a seconda delle lingue. La popolarissima ...

Purtroppo è proprio così : Google ci riprova Con i social Con l'app Shoelace : Sembra che Area 120, il team sperimentale di Google, stia tentando di far rinascere l'idea di Schemer con un nuovo servizio chiamato Shoelace orientato all'incontro con nuove persone per ampliare la propria cerchia sociale in base alla corrispondenza tra gli interessi degli utenti e facilitando la pianificazione e l'incontro agli eventi.

Google Traduttore si aggiorna Con molte novità per le traduzioni istantanee : Google Traduttore è pronto a vivere una mini rivoluzione, arricchendosi di nuove capacità

Google annuncia OEMConfig per facilitare la creazione di funzioni personalizzate : Google lancia OEMConfig, un nuovo standard per Android dedicato ai produttori di smartphone e semplificare la creazione di dispositivi personalizzati.

Google Assistant ora può consigliare informazioni da inviare nelle chat Con Google Messaggi : L'aggiornamento alla versione 4.6.374 di Google Messaggi aggiunge una nuova funzionalità che suggerisce consigli per chiedere informazioni su film, ristoranti e previsioni meteo a Google Assistant da includere nei Messaggi. All'interno della chat, toccando il pulsante "+" e scorrendo verso il basso apparirà una nuova riga con il logo di Google Assistant e le opzioni per "Ristoranti", "Film" e "Meteo".

Stadia : Google Conferma il supporto al multiplayer e svela altri dettagli sulla piattaforma streaming : Tra le ultime novità su Stadia condivise da Google, è emerso che fortunatamente non perderemo l'accesso ai giochi sulla piattaforma anche se il publisher deciderà di uscire dal servizio streaming. Questa è una delle cose che il gigante della tecnologia ha rivelato in un aggiornamento completo delle FAQ del servizio in cui Google promette che una volta acquistato il gioco sulla sua piattaforma, avremo il diritto di riprodurlo.

Google aggiorna le FAQ di Stadia Con nuovi dettagli su Controller - multiplayer e altro : Il mese scorso Google ha annunciato i prezzi, i titoli di lancio e altri dettagli sul servizio di gioco in streaming Stadia e un aggiornamento delle FAQ ufficiali risalente al 3 luglio rivela ancora di più sul controller, sul multiplayer locale e su come riscattare il servizio più avanti quest'anno.

Google e Dish si unisCono per creare un nuovo operatore telefonico : L'esperienza di Google proveniente da Project Fi e le nuove frequenze quasi acquisite da Dish potrebbero portare le due aziende a costruire un vero operatore telefonico non virtuale negli USA, secondo le ultime indiscrezioni.

Google Stadia è più interessante di PS5 e Xbox Scarlett - seCondo il CEO di Larian Studios : Dopo l'annuncio di Google Stadia, il tema del cloud gaming è diventato uno dei temi più discussi tra i giocatori, specialmente in rapporto alle console tradizionali, con PS5 e Xbox Scarlett in procinto di arrivare nei negozi il prossimo anno.In un'intervista con Wccftech, il CEO di Larian Studios, Swen Vincke, ha parlato di come a suo avviso le potenzialità del cloud computing rendano servizi come Stadia più interessanti delle nuove ammiraglie ...

Lampadine compatibili Con Google Home : le migliori da comprare : Il tema della Domotica e della Casa Intelligente è sempre più acceso, e tra i dispositivi più facili da reperire ci sono le Lampadine WiFi. Ora che gli assistenti vocali sono sempre più diffusi nelle nostre case leggi di più...

L'App Google 10.20 Conferma le novità per il Display Ambient e rivela nuovi dettagli : Ancora un aggiornamento in beta per l'App Google che arriva così alla versione 12.20 con numerosi dettagli sulle novità per il Display Ambient e non solo.

La seConda fotocamera di Google Pixel 4 e 4 XL potrebbe essere un teleobiettivo : La seconda fotocamera di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL potrebbe essere un teleobiettivo: ecco le ultime indiscrezioni trapelate grazie al codice dell'app Google fotocamera.

Con Modoo la tecnologia supporta le future mamme - un'idea premiata da Google : "Un piccolo dispositivo che fa una grande differenza" è lo slogan con cui Google ha assegnato il suo Judge's Choice award alla startup cinese Modoo. Il suo merito è appunto di avere ideato un dispositivo indossabile tecnologico compatto e molto semplice da usare, che permette alle donne in gravidanza di monitorare il bambino che portano in grembo.