Basket | Sergio Rodriguez sarebbe ad un passo dall’accordo con l’Olimpia Milano

oasport

(Di giovedì 11 luglio 2019) Sembra ormai imminente l’annuncio ufficiale del primo vero grande colpo di mercato per l’Olimpia, chemolto vicina all’accordo con. Il playmaker della Spagna e del Cska Mosca avrebbe già deciso di sposare il nuovo progetto meneghino targato Ettore Messina secondo alcune indiscrezioni, anche se manca ancora la conferma ufficiale che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Si tratterebbe di un colpo clamoroso e di altissima qualità specialmente per effettuare il definitivo salto di qualità in campo europeo dopo diverse stagioni deludenti in Eurolega. Il cestista iberico ha giocato in Russia al Cska Mosca nelle ultime due stagioni, vincendo due campionati e trionfando nell’ultima edizione dell’Eurolega, mentre con la Nazionale spagnola ha conquistato due medaglie olimpiche, un titolo iridato e quattro piazzamenti sul podio agli ...

Pianeta_Basket : MERCATO A - Milano, in arrivo Sergio Rodriguez - EurobasketNews : Italy - Biagio Sergio joins Partenope Napoli Basket - roma_magazine : Basket, la Partenope Sant'Antimo fa il pieno di esperienza: ecco Biagio Sergio! -