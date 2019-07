Ascolti Tv Mercoledì 10 luglio | SuperQuark su Rai 1 | Manifest su Canale 5 | Blood &

dituttounpop

(Di giovedì 11 luglio 2019)Tv10(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)– Rai 1 – milioni e %; Treasure 1a TV – Rai 2 – milioni e %Chi l’ha visto? – Rai 3 – milioni e %1a Tv Free –5 – milioni e %Quarto Grado – Rete 4 – mila e %Battiti Live – Italia 1 – mila e %Riusciranno i nostri Eroi – La7 – mila e %French Kiss – TV8 – mila e %Wolverine: L’Immortale – Nove – 407 mila e 2.2%N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statisticheClicca qui per la Guida tv di oggi 11, tutti i programmiTv10– Access Prime TimeTechetechetè – Rai 1 – mln/% Paperissima Sprint –5 – mln/% Vox Populi + Un Posto al sole– Rai 3 mln/ % Stasera Italia – Rete 4 – mln/-% Tg2 Post – ...

Noovyis : (Ascolti tv di ieri sera: ecco qual è stato il programma più visto di mercoledì 10 luglio) Playhitmusic - - CorneliaHale94 : Hudson&Rex in partenza il 04.08 su Rai3 TheFix e Spirito Libero ad agosto su Canale 5 (eviterei domenica e mercoled… - apicella57 : RT @LowSpirit979: @apicella57 @Mamox__ Per carità loro lo difendono. Il mercoledì, proprio, non contribuisco ai loro ascolti.. il mercoledì… -