Trono Over | Gemma Galgani scrive a Maria De Filippi | “Leggendaria”

Trono Over Uomini e Donne - Rocco Fredella criticato. Lui : “Invidia” : Rocco Fredella di Uomini e Donne Over: botta e risposta con gli hater Il popolare ex cavaliere del Trono Over, Rocco Fredella, ha annunciato sulle pagine di Uomini e Donne Magazine di essersi messo ufficialmente insieme a Doriana, arrivando anche a dichiarare di volerla presto sposare. Un annuncio che ha ovviamente creato un bel caos mediatico tra i fan del dating show quotidiano di Canale 5. Ma non è finita qua perchè in queste ultime ore Rocco ...

Uomini e Donne Trono Over : Paolo e Sabrina sarebbero tornati insieme : Il programma Uomini e Donne è andato in vacanza ma il pubblico da casa continua ad essere aggiornato su quanto sta accadendo alle varie coppie del talk show di Maria De Filippi. Al centro del gossip nelle ultime ore ci sono finiti Sabrina Travaglini e Paolo Marzotto. La coppia, nata al trono over del programma di Canale 5, dopo la magnifica uscita dal programma, aveva avuto dei problemi. Nelle passate Instagram Stories, Paolo si è sempre assunto ...

Con Alessandro Sandomenico è finita! La dama del Trono Over Noel Formica : È giunta al capolinea la relazione tra Noel Formica e Alessandro Sandomenico. I due si sono conosciuti nello studio di 'Uomini e Donne' e lo scorso febbraio avevano deciso di lasciare il programma insieme. Secondo quanto ha raccontato Noel, l'uomo non le sarebbe stato vicino in un momento molto triste per lei.\\Sulle pagine di ‘Uomini e Donne Magazine', Noel Formica ha fatto sapere i motivi che hanno portato alla fine della relazione con ...

Gossip Trono Over : Rocco Fredella e Doriana si sposano! L’annuncio : Rocco Fredella vuole sposare Doriana Bertola: “Abbiamo già scelto la location” Mentre Gemma Galgani è impegnata a ripercorrere la sua vita sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, paragonandosi addirittura a Maria Callas, senza il benché minimo uomo che le stia accanto, Rocco Fredella fa sul serio; d’altronde ha sempre fatto sul serio a Uomini e Donne a differenza di qualcuno. Sempre sulle pagine del magazine sopracitato ...

Trono Over Noel : è finita con Alessandro - annuncio e motivi : Trono Over: è finita tra Noel e Alessandro. L’ex dama chiarisce La bella ex dama del parterre femminile del Trono Over di UeD ha annunciato la rottura con Alessandro. Noel non era di certo passata inosservata all’interno del programma della De Filippi, destando subito la curiosità di molti cavalieri. Uno fra tutti è stato Armando, […] L'articolo Trono Over Noel: è finita con Alessandro, annuncio e motivi proviene da Gossip e Tv.

Trono Over : Anna Grassi ancora in gravi condizioni dopo l’incidente : Trono Over, Anna Grassi ricOverata in camera iperbarica: ancora gravi le condizioni di salute dell’ex dama di Uomini e Donne Lo scorso 25 giugno a Lauro, piccolo centro abitato in provincia di Avellino, Anna Grassi e Carmine Grasso sono stati vittime di un incidente domestico. I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne […] L'articolo Trono Over: Anna Grassi ancora in gravi condizioni dopo l’incidente proviene da Gossip ...

Trono Over - Ida Platano : Ecco Come è Finita con Riccardo Guarnieri! : La trasmissione Uomini e Donne è in ferie, ma i fans del programma si chiedono Come è Finita la storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A svelare tutta la verità, ci ha pensato la dama bresciana! Uomini e Donne: Ida Platano svela in un’intervista che cosa è accaduto tra lei e Riccardo Guarnieri appena si sono spente le luci della trasmissione targata Maria De Filippi! Come è andata a finire la relazione sentimentale burrascosa tra ...

Uomini e donne Trono Over - esplosione nella casa di Anna Grassi e Carmine Grasso : Paura tra i fan del trono over di Uomini e donne. Secondo quanto riportano diverse testate tra cui Ilgiornale.it, Carmine Grasso e Anna Grassi sarebbero rimasti coinvolti nell’esplosione della loro villetta a Migliano, frazione di Lauro (Avellino), forse per una fuga di gas. Stando alla notizia apparsa su IrpiniaNews.it “Due persone sono rimaste ferite: si tratta di un uomo di 81 anni, medicato sul posto, e di una donna di 70 anni, ...

Ecco la foto super hot! Barbara De Santi del Trono Over fuori di se** e in tanga : Un nuovo ed inaspettato scatto social della dama Barbara De Santi finisce tra le polemiche. foto osé... la dama si è mostrata praticamente tutta nuda. Una foto fin troppo spinta su Instagram per l’influencer Deianira Marzano, che ha subito attaccato la dama dopo aver commentato la fine della storia tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano: “Ha perso il lume della ragione. Alla sua età si mette così e non riesce a fare più di 3000 like? Figlia mia, ...

Uomini e Donne - Tragico Incidente per una Coppia del Trono Over! : Carmine e Anna si sono conosciuti e piaciuti al Trono Over di due anni fa e hanno cominciato a convivere. Oggi però stanno vivendo momenti di vero dramma. Ecco cosa è successo alla Coppia di Uomini e Donne Over! Una notizia terribile sta scuotendo in queste ore i fans di Uomini e Donne e in particolare del Trono Over, perché una delle coppie nate nella sezione del dating show di Maria De Filippi dedicata agli amori ‘maturi’ sta ...