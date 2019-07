The Division 2 | Episodio 1 - Spedizione nei Sobborghi di D C ha una data di uscita

eurogamer

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Ubisoft annuncia nuovi dettagli e ladidel suo primo, un importante aggiornamento per Tom Clancy's The2, disponibile sulla famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, PlayStation 4 e Windows PC. Tom Clancy's The2 sarà disponibile anche sulla piattaforma di gioco di nuova generazione Stadia. Incluso nel piano di contenuti gratuiti per l'Anno 1 di The2,1 - Spedizioni neidi D.C. porta la battaglia fuori dalle strade di Washington D.C. I nuovi contenuti di questoincludono nuove ambientazioni esplorabili e il prosieguo della trama dopo la sconfitta del boss finale di Tidal Basin.1 sarà disponibile dal 23 luglio per i possessori del Pass Anno 1, e dal 30 luglio per tutti gli altri giocatori. Le Spedizioni, nuove esperienze di gioco di The2, saranno disponibili dal 23 luglio per i ...

