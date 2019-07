laragnatelanews

(Di mercoledì 10 luglio 2019), leader globale nella protezione, ha annunciato oggi di aver esteso le funzionalità di backup e ripristino facile, efficiente e sicuro diBackup ai dati SAP. L’innovativa soluzionedi data imaging protegge a 360° l’intero database, senza richiedere una conoscenza approfondita o una particolare esperienza di SAP. Oggi le aziende sono responsabili di enormi quantità di dati. Di fatto, il volume dei dati archiviati presso le aziende è maggiore di quello di tutti gli endpoint del mondo. Questi dati provengono da un’ampia varietà di origini a livello globale, in ogni momento di ogni giorno, in numerosi formati diversi e da una vasta gamma di piattaforme. Per ottenere la massima flessibilità nella gestione dei dati e incrementare la propria efficienza operativa, oltre 27.000 aziende si affidano ai database SAP. Con ...

MaurizioMurgia : Sicurezza Informatica, SAP HANA by Acronis - laragnatelanews : Sicurezza Informatica, SAP HANA by Acronis - evyna : Sicurezza Informatica, SAP HANA by Acronis -